Honor scettica sugli smartphone pieghevoli: non produrrà telefoni a conchiglia?

Solo pochi giorni fa, Honor ha svelato il suo Magic V2, lo smartphone pieghevole "a portafoglio" più sottile al mondo. A questo punto, però, viene da chiedersi perché Honor non abbia mai prodotto un telefono "a conchiglia", visto il successo dei Samsung Galaxy Z Flip e di OPPO Find N2 Flip. Oggi, forse, abbiamo una risposta all'interrogativo.

Stando a quanto spiega GSMArena, Honor starebbe guardando al mercato dei clamshell con molta attenzione, ma sarebbe ancora piuttosto titubante dal lanciarvisi. L'azienda cinese, in particolare, apprezzerebbe il form factor degli smartphone "a conchiglia" della concorrenza e starebbe tenendo d'occhio il successo delle proposte flip di Samsung e OPPO, ma non si sentirebbe ancora pronta a lanciare un proprio device su questa stessa falsariga.

Pare infatti che Honor voglia lanciare un clamshell "innovativo" sul mercato, ovvero un telefono a conchiglia che, per hardware, design, feature e software, si distingua nettamente da quelli della concorrenza. Lo sviluppo di questo dispositivo, però, richiederebbe molto tempo: per questo, Honor non ha ancora lanciato un suo smartphone flip.

L'esempio portato agli occhi della stampa dall'azienda è quello della cerniera di Honor Magic V2, che rende lo smartphone pieghevole il più sottile al mondo, fornendogli uno spessore di poco superiore a quello di un telefono standard. Quando un'innovazione dello stesso genere arriverà anche nel campo dei clamshell, allora Honor potrebbe entrare a farne parte con le sue proposte proprietarie.

Il rovescio della medaglia, ovviamente, è che posticipando il suo ingresso nel settore, Honor lascia che i competitor si consolidino, evitando di "rubare" fette di mercato a OPPO, Motorola e, soprattutto, Samsung, che di fatto detiene un monopolio quasi incontrastato sul settore degli smartphone "a conchiglia".

Parimenti, sembra che Honor non entrerà nel settore dei rollable, ovvero degli smartphone con schermo arrotolabile o estensibile. L'azienda, infatti, ha spiegato sempre a GSMArena di ritenere queste tecnologie troppo acerbe: anche le compagnie che hanno realizzato dei prototipi di smartphone arrotolabili, come il Motorola RIZR presentato al MWC, non avrebbero intenzione di pubblicare questi device sul mercato per il pubblico generale.