Honor sconta tutti i suoi prodotti per la Festa della Donna: l'offerta flash dell'8 marzo

Con l'annuncio di Honor Magic 5 e Magic Vs, Honor ha stupito il Mobile World Congress di Barcellona. Mentre aspettiamo che i due device arrivino anche in Italia, la compagnia cinese si appresta a lanciare gli sconti Women's Day dedicati alla Festa della Donna, che avranno dunque durata limitata a mercoledì 8 marzo 2023.

Quello di Honor è una sorta di Flash Sale della durata di 24 ore, che andrà online mercoledì 8 marzo e che riguarderà una pletora di prodotti sullo shop online dell'azienda. Anzi, per la verità l'offerta riguarderà proprio tutti i prodotti dell'azienda: sul marketplace di Honor, infatti, sarà possibile acquistare smartphone, tablet, laptop e dispositivi indossabili con un 10% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Se volete dare un'occhiata alle offerte, potete collegarvi al marketplace online di Honor, ovviamente a partire dall'8 marzo. Tra i device già in sconto prodotti dall'azienda cinese trovate, per esempio, Honor Magic5 Lite 5G, smartphone lanciato solo poche settimane fa con CPU Snapdragon 695, GPU Adreno 619 e 6 GB di RAM, insieme a 128 GB di storage e ad una batteria da 5.100 mAh. Lo smartphone viene venduto a 349,90 Euro, contro i 389 Euro del prezzo di listino.

In offerta troviamo anche Honor Magic4 Pro, che viene proposto al prezzo di 799,90 Euro. L'offerta termina però tra due ore: allo scoccare della mezzanotte dell'8 marzo, dunque, il device potrebbe tornare al prezzo di listino di 1.099, per poi essere immediatamente scontato del 10%, raggiungendo un prezzo finale di poco meno di mille Euro. In entrambi i casi, comunque, si tratta di un'offerta allettante, considerato che il device ha un SoC Snapdragon 8 Gen1, un sistema triple-camera con due lenti da 50 MP e un teleobiettivo da 64 MP e una batteria da 4.600 mAh con fast charging a 100 W.

Se invece state cercando un laptop, il MagicBook 16 di Honor potrebbe fare per voi. Stiamo infatti parlando di un laptop con CPU AMD Ryzen di serie 5000, 16 GB di RAM e un SSD interno da 512 GB, insieme ad un buon display da 16,1" con refresh rate a 144 Hz. Il laptop viene proposto al prezzo pieno di 999,99 Euro, ma dalla mezzanotte dell'8 marzo dovrebbe essere proposto in sconto a poco più di 900 Euro, il 10% in meno del prezzo di listino.