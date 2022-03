Honor, sulla Serie Honor 50 arriva l'Magic UI 6.0 basata su Android 12

Honor annuncia il lancio dell’interfaccia Magic UI 6.0 sui dispositivi della Serie Honor 50. L’aggiornamento è basato su Android 12 e porta con se delle importanti novità e potenziamento al software.

Tra tutte citiamo l’Efficient Smart Desktop ed Honor Share, che secondo Honor porteranno gli utenti a vivere un’esperienza più originale, intelligente e personalizzata.

L’aggiornamento sarà disponibile su Honor 50 a partire dal secondo trimestre del 2022 e successivamente toccherà anche Honor 50 Lite, nel terzo trimestre del 2022 tramite OTA.

Efficient Smart Desktop consente agli utenti di personalizzare i loro display dimensionando widget a piacimento e di accedere in maniera facile ed immediata alle informazioni senza bisogno di aprire le app. Con Honor Magic UI 6.0 gli utenti inoltre potranno anche tenere aperte in background contemporaneamente più app rispetto alla release precedente. L’UI porta anche i trasferimenti di file cross system tra uno smartphone Honor ed un PC che supporta l’Honor Computer Manager, per dare agli u tenti la possibilità di essere sempre aggiornati e connessi.

Qualche settimana fa, Honor ha annunciato il ritorno nei negozi italiani, con i prodotti che saranno disponibili da Mediaworld, Unieuro ed Euronics. In occasione di questo ritorno, il marchio asiatico ha annunciato alcune offerte di lancio molto interessanti.