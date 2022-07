Honor, via alla Summer Sale: un mare di offerte con sconti fino al 50%

Quando mancano sempre meno giorni all’Amazon Prime Day 2022, che prenderà il via il 12 Luglio 2022 per concludersi alle 23:59 del 13, Honor è già in clima di promozioni ed ha lanciato la Summer Sale, che propone una ricca selezione di sconti su tantissimi prodotti d’elettronica del proprio listino.

L’Honor Magic4 Lite, nella versione 4G con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage può essere acquistato al prezzo speciale di 279,90 Euro al posto di 299,90 Euro fino al prossimo 31 Luglio 2022. Aggiungendo 1,90 Euro al totale si può portare a casa anche l’Honor Band 6. Sempre fino al 31/7, è disponibile in offerta la versione 5G 6/128GB di Honor Magic4 Lite, al prezzo di 329,90 Euro al posto di 349,90 Euro. Anche su questo è valida l’offerta che dà diritto ad Honor Band 6.

Honor X6 fino al 20 Luglio 2022 potrà essere acquistato a 229,90 Euro anzichè 259,90 Euro, mentre Honor X7 con 6GB di RAM e 128GB di storage passa a 199,90 Euro al posto di 209,90 Euro sempre fino al 31 Luglio 2022.

Le offerte coinvolgono anche i laptop: Honor MagicBook X15 sarà disponibile fino al 10 Luglio 2022 al prezzo speciale di 449,90 Euro invece che 649,90 Euro, mentre Honor MagicBook X14 passa a 499,90 Euro invece che 749,90 Euro: quest’ultima offerta però sarà attiva fino al 31 Luglio 2022.

La lista completa delle offerte è disponibile sul sito Hihonor.