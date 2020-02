Honor svela il nuovo MagicWatch 2: caratteristiche tecniche e prezzi

Honor MagicWatch 2 si era già mostrato qualche settimana fa in alcune immagini trapelate in rete, ma oggi la società cinese l'ha annunciato in via ufficiale. Si tratta di uno smartwatch che fa della personalizzazione il suo punto forte, con batteria in grado di durare fino a 14 ore grazie al chipset Kirin A1.

Fulcro dell'esperienza è il monitoraggio della salute e dello sport, ma anche i numerosi quadranti personalizzabili ed i quattro tipi di cinturini.

“HONOR MagicWatch 2 è un prodotto di punta che aiuta a raggiungere la strategia 1+8+N IoT”, afferma George Zhao, Presidente di HONOR. “HONOR MagicWatch 2 segna un altro grande passo di HONOR nel suo stesso ecosistema di integrazione dei prodotti smart connessi e nel mercato globale dei prodotti indossabili. HONOR MagicWatch 2 consolida la nostra lungimiranza nel design degli smartwatch e nello sviluppo dei prodotti indossabili. Sia durante l’allenamento oppure mentre sei al lavoro, HONOR MagicWatch 2 misurerà in maniera ottimale le tue prestazioni”.

A livello di allenamento, sono presenti 15 modalità, ma Honor MagicWatch 2 è anche supportato da 13 corsi professionali indoor ed outdoor di corsa, dal livello base a quello avanzato.

Lo smartwatch è dotato anche della tecnologia TruSleep 2.0 che può riconoscere e diagnosticare in modo preciso sei tipi comuni di disturbi del sonno e fornire più di 200 consigli per migliorare le proprie abitudini, ma è anche in grado di rilevare il livello di stress in situazioni di tensione, mostrando gli esercizi di respirazione da seguire per ottenere un pò di relax con il supporto della tecnologia TruRelax.

TruSeen invece può controllare il battito cardiaco 24/7 ed inviare una segnalazione nel caso in cui andasse sopra o sotto i valori normali. Honor MagicWatch2 è anche resistente all'acqua fino a 50 metri e può monitorare la frequenza cardiaca anche sott'acqua, registrare il punteggio SWOLF, la distanza, la velocità e le calorie bruciate. Lo schermo AMOLED, invece, è da 1,39 pollici.

Honor MagicWatch sarà disponibile nelle seguenti varianti:

MagicWatch 2 46mm Charcoal Black: 179.99€

MagicWatch 2 46mm Flax Brown: 199.99€

MagicWatch 2 42mm Charcoal Black: 169.99€

MagicWatch 2 42mm Sakura Gold: 209.99€

L'arrivo in Italia è previsto per il mese in corso, ma al momento non sono state diffuse indicazioni ufficiali in merito.