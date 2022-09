Honor svela Pad 8, il tablet con schermo 2K da 12' a meno di 350 euro

A margine della presentazione di Honor 70 per l'Europa, nel corso del suo show all'IFA 2022 di Berlino, Honor ha svelato tantissime novità. Tra queste, anche il nuovo tablet Honor Pad 8 pensato per l'intrattenimento di alta qualità.

Si tratta di un tablet accessibile e completo, che punta soprattutto alla multimedialità ma anche allo studio e alla produttività. Insomma, un prodotto per tutti, dotato di un ampio e brillante display Honor FullView da 12 pollici con risoluzione 2K e una scocca eccezionalmente compatta, che porta il rapporto schermo-corpo all'87%.

Sempre in termini di multimedialità, l'immersività è garantita da ben 8 speaker stereo distribuiti lungo la scocca.

Animato dalla Honor Magic UI 6.1 e quindi da Android 12, il cuore pulsante del nuovo Honor Pad 8 è il SoC Qualcomm Snapdragon 680 supportato da una batteria da 7250 mAh, che dovrebbe garantire un'autonomia di una giornata di utilizzo tipico.

I preorder saranno disponibili già dal 2 settembre per il mercato europeo a un prezzo a partire da 329 euro per la versione da 4/128GB e 349 euro per il modello da 6/128GB.

Insieme al nuovo tablet, ricordiamo che Honor ha presentato MagicBook 14, un ultraportatile di nuova generazione con processori Intel Alder Lake, grafica NVIDIA RTX e un'autonomia eccezionale.