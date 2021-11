Honor svela la nuova zona industriale di produzione, ecco il video dell'impianto

Honor ha svelato oggi il nuovo Honor Intelligent Manufacturing Industrial Park, la prima fabbrica autofinanziata del marchio. La nuova zona industriale gestirà la certificazione del controllo di qualità dei nuovi prodotti.

Lo stabilimento si occuperà anche della produzione dei dispositivi di punta, le nuove incubazioni artigianali e tecnologiche, e la costruzione delle capacità di produzione di intelligenza artificiale di HONOR.

Attraverso le sue innovazioni leader del settore, le capacità di controllo della qualità e i partner della catena di fornitura globale, HONOR è fiduciosa che questa nuova struttura sosterrà il suo obiettivo di fornire prodotti di prima qualità e le migliori esperienze d'uso ai consumatori globali.

"Come fornitore di prodotti tecnologici premium, essere in grado di garantire i nostri standard di affidabilità e qualità sarà fondamentale mentre continuiamo il nostro viaggio per diventare un marchio tecnologico leader nel mondo", ha detto George Zhao, CEO di HONOR Device Co. Ltd. "Siamo orgogliosi di annunciare l'apertura del nostro nuovo stabilimento di produzione che sarà parte integrante della nostra strategia per assicurare che la nostra ampia gamma di prodotti premium sia della massima qualità".

L'automazione riduce la variazione e i difetti causati dagli errori umani garantendo di conseguenza una maggiore qualità. L'Intelligent Manufacturing Industrial Park di HONOR è dotato di una tecnologia di produzione automatica ad alta precisione leader nel settore, compresa una macchina di assemblaggio automatico di precisione (per l'installazione del Super Curved Display 89° utilizzato negli smartphone HONOR) che può raggiungere una precisione di assemblaggio fino a 75 micron (circa il diametro di un capello). L'attrezzatura per l'assemblaggio automatico delle batterie adotta un rilevamento ottico di alta precisione che può rilevare corpi estranei (fino a 40 micron) e monitorare la pressione in tempo reale, garantendo la sicurezza delle batterie prodotte e riducendo i rischi di sicurezza causati dal lavoro manuale. Il settantacinque per cento della linea di produzione è completato utilizzando l'automazione, di cui più del 40 per cento è stato sviluppato dal team di ricerca e sviluppo di HONOR. La linea di produzione automatizzata di HONOR permette l'uscita di uno smartphone ogni 28,5 secondi (tempo di ciclo).

Il controllo della qualità è assicurato dalla fase di produzione a quella di collaudo attraverso l'attento monitoraggio di ogni passo della catena di montaggio. Quando viene rilevata un'anomalia, viene attivato un allarme seguito dalla correzione tempestiva del problema. Mentre la pratica comune del settore è quella di separare l'assemblaggio e il test di burn-in (processo di invecchiamento offline), HONOR utilizza un processo di invecchiamento online in cui l'assemblaggio e il test di burn-in sono fatti in un unico processo. Il processo di HONOR consiste in oltre 150 test di previsione che rilevano rapidamente i problemi di qualità e abbreviano il periodo di rotazione e di test.

HONOR ha adottato il concetto di "manufacturing supermarket" per costruire un sistema di distribuzione dei materiali snello e intelligente. La domanda in tempo reale della linea di produzione è collegata alla selezione intelligente dei componenti fuori scaffale. Di conseguenza, i colleghi possono gestire un processo rapido e senza errori di selezione dei materiali che vengono poi consegnati automaticamente alla stazione di produzione da Automated Guided Vehicles (AGV) attraverso i piani e le aree di inventario. Una volta completato l'imballaggio del prodotto, il sistema di programmazione intelligente dell'AGV preleva automaticamente i prodotti.

Dopo una revisione approfondita degli standard industriali, degli standard di certificazione e dei requisiti degli operatori, HONOR ha creato i propri standard di qualità per soddisfare la gamma di politiche internazionali in tutto il mondo. L'azienda ha più di 600 standard di qualità, che coprono la progettazione, lo sviluppo, i materiali, la produzione e l'esperienza dell'utente.

HONOR Intelligent Manufacturing ha laboratori leader nel settore, tra cui un laboratorio di affidabilità, un laboratorio di regolamentazione e un laboratorio di protezione ambientale. Questa combinazione di laboratori copre i controlli dei materiali e dei prodotti. Il parco conduce quasi 200 test rigorosi su tutti i materiali in entrata prima della produzione e decine di test sui prodotti dopo la produzione. La portata e la frequenza delle ispezioni vanno oltre le pratiche abituali dell'industria per garantire che i prodotti HONOR soddisfino i rigorosi standard che si è imposta.

Promuovere una cultura che valorizzi il miglioramento costante e l'artigianato Garantire un'alta qualità richiede miglioramenti costanti e continui e l'impegno di tutti i dipendenti. HONOR fornisce una formazione completa ai dipendenti e promuove una cultura che valorizza i miglioramenti continui. HONOR adotta anche come strategia "la qualità prima di tutto, l'esperienza vince" in tutte le aree e i campi.

HONOR ha instaurato un sistema di qualità in cui gli ispettori incaricati che rappresentano i clienti eseguono ispezioni di disimballaggio per controllare se ci sono anomalie nel prodotto. Inoltre, invece dell'ispezione di selezione casuale che è comunemente usata nell'industria, HONOR adatta un sistema di campionamento preciso in cui i prodotti con potenziali difetti sono bloccati e ispezionati a fondo dai suoi ispettori di qualità. Gli ispettori di qualità di HONOR hanno standard molto rigorosi, a zero difetti, per garantire che i clienti non ricevano prodotti difettosi.

Il nuova zona industriale servirà da incubatore per la prossima generazione di capacità produttive di HONOR, mostrando le capacità dell'azienda di fornire prodotti del più alto livello di qualità e artigianato. Attraverso tutti questi sforzi, HONOR spera di contribuire al progresso dell'intera industria, e di creare prodotti coerenti e di alta qualità ed esperienze definitive per i consumatori.