Honor terrà un evento globale il 12 agosto: cosa dobbiamo aspettarci

A un mese dal lancio della serie Honor 50 in Cina, l’ex sub-brand di Huawei ha annunciato il suo primo evento di lancio globale dopo il distacco dalla società di Ren Zhengfei, previsto per il 12 agosto 2021 in un luogo e a un’ora attualmente ignoti. Ma cosa potrebbe presentare, esattamente?

Il dispositivo più quotato, anzi praticamente certo, è proprio Honor 50, o meglio l’intera gamma di smartphone di fascia media: essa, infatti, è dotata dei Google Mobile Services per il mercato del Vecchio Continente, di conseguenza un evento di presentazione ad hoc sarà certamente apprezzato dagli appassionati e necessario per l’azienda in vista del rilancio in Europa. Per ora, l’unico consiglio di Honor è quello di “salvare la data”, in attesa di maggiori informazioni che giungeranno, molto probabilmente, nelle prossime settimane.

Altro prodotto che sicuramente vedremo, o che magari verrà direttamente lanciato in tale occasione, è la serie Honor Magic 3 di cui Honor ha già confermato in precedenza la presenza del chipset Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Al momento non sono noti ulteriori dettagli, ma trattandosi della gamma Magic consigliamo di tenere gli occhi aperti in quanto i design innovativi ed estremamente piacevoli all’occhio sono dietro l’angolo.

Molto più difficile, invece, sarà la presenza del primo pieghevole Honor Magic X nel corso dell’evento in questione. Ciononostante, quando abbiamo trattato le indiscrezioni su alcune caratteristiche tecniche i tipster del caso hanno suggerito una data di lancio attorno a fine agosto e ottobre, dunque non è una possibilità da escludere subito. L’unica soluzione è attendere il fatidico evento e vedere cosa Honor avrà in serbo per noi.

Intanto ricordiamo che la società ha anche lanciato gli auricolari True Wireless Honor Earbuds 2 SE, ispirati lato design agli Huawei FreeBuds 4i.