Honor, nuovi top di gamma in arrivo: c'è una data per Magic 6 e Magic 6 Pro

I primi teaser di Honor Magic 6 risalgono addirittura a fine ottobre, e ci svelano che il top di gamma cinese potrà essere controllato con la vista e avrà delle feature mai viste prima basate sull'Intelligenza Artificiale. Ma quando arriverà la serie Honor Magic 6 sul mercato? Forse abbiamo una data!

Stando a quanto riporta il leaker Digital Chat Station su Weibo (con un leak tradotto in inglese da GizmoChina), la serie Honor Magic 6 debutterà tra l'8 e il 10 gennaio sul mercato cinese. Altri leaker, invece, sembrano concordare su una data appena successiva: quella dell'11 gennaio. Questa finestra di lancio dovrebbe mettere i top di gamma di Honor in diretta competizione con OPPO Find X7 e OPPO Find X7 Pro, che a loro volta dovrebbero essere lanciati nella prima metà di gennaio.

Attenzione, però: benché le date potenziali di lancio di OPPO Find X7 e Honor Magic 6 si sovrappongano quasi perfettamente con quelle del CES di Las Vegas (che infatti si terrà dal 9 al 12 gennaio), le due linee di smartphone verranno presentate solo per il mercato cinese. L'uscita di Honor Magic 6 in Europa, infatti, dovrebbe avvenire più avanti nel corso del 2024 (Honor Magic 5 è stato annunciato al Mobile World Congress 2023, a fine febbraio, per esempio), mentre per quanto riguarda la serie Find X7 di OPPO una release europea è improbabile, considerato che anche OPPO Find X6 è uscito solo in Cina.

Per il resto, sappiamo che Honor Magic 6 avrà uno Snapdragon 8 Gen3 come SoC su tutti gli smartphone della lineup, mentre il modello top di gamma (Honor Magic 6 Pro, molto probabilmente) avrà anche un sistema proprietario di connettività satellitare. Lato fotocamere, il device dovrebbe essere dotato di una lente principale OmniVision OV50K, che dovrebbe competere ad armi pari con le fotocamere di OPPO Find X7 Ultra, di Xiaomi 14 Ultra e di Vivo X100 Pro+, i principali competitor cinesi del flagship Honor.