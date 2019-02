Honor torna alla carica: l'EUIPO registra 10 nuovi smartphone

Il dinamico duo Huawei/Honor è sempre stato molto prolifico e ha a più riprese dimostrato di poter mantenere dei ritmi che la maggior parte dei produttori si sogna. Ebbene, oggi arriva un'altra conferma in tal senso: sono stati registrati i nomi di 10 nuovi smartphone Honor presso l'EUIPO.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di AndroidHeadlines e come potete vedere nel sito ufficiale dell'EUIPO, i dispositivi registrati presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale sono i seguenti: 30A, 40A, 50A, 20C, 30C, 40C, 20X, 30X, 40X e 50X. Insomma, sembra proprio che presto vedremo un bel po' di nuovi smartphone Honor "invadere" il mercato (noi ovviamente non vediamo l'ora di poterli testare e di raccontare su queste pagine).

Non abbiamo tuttavia ulteriori dettagli in merito ai nuovi dispositivi della società cinese, in quanto l'EUIPO cerca di non condividere troppe informazioni oltre ai nomi dei dispositivi. Tuttavia, sembra piuttosto chiaro che sia in arrivo un successore dell'apprezzato Honor 10 e magari anche la gamma View vanterà presto un nuovo componente.

Nel frattempo, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Honor View 20, l'ultimo smartphone lanciato dalla società cinese, nonché il primo dispositivo di Honor con il foro per la fotocamera.