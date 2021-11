Honor torna su Amazon il giorno del Black Friday, con tanti sconti

Honor annuncia oggi il suo grande ritorno su Amazon proprio nel giorno del Black Friday 2021. A poche settimane dal lancio di Honor 50 in Italia, infatti, il marchio asiatico è pronto a proporre ai clienti del Bel Paese una serie di sconti per celebrare il ritorno sull'e-commerce.

Di seguito gli sconti che vengono proposti da oggi:

- Smartphone, 6+128GB Cellulari, Display OLED 6.57'' a 120Hz, Snapdragon 778G, Fotocamera Professionale da 108MP, Batteria da 4300mAh, Ricarica Rapida, NFC Dual SIM Card, Midnight Black: 499,90 Euro spuntando il coupon dedicato da 30 Euro, valido fino al 30 Novembre 2021; HONOR Magicbook X15 Laptop,15.6'' Pollici Full View 1080P FHD PC Portatile, Intel Core i3-10210U, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, Windows 10 Home, Layout Italiano: 549 Euro, con l'offerta di lancio valida fino al 29 Novembre 2021.

A questi si aggiungono Honor 50 Lite in offerta di lancio a 299,90 Euro, ma solo a partire dal 3 Dicembre 2021, ed Honor MagicBook X15. Lo store ufficiale Honor su Amazon è raggiungibile attraverso questo indirizzo.

“HONOR, da azienda indipendente, è tornata a collaborare con i più importanti partner di canale e di distribuzione” – afferma Stefano Grianti, Vice President of Sales, HONOR. “Siamo felici di poter annunciare il nostro ritorno su Amazon, un partner per noi strategico e grazie al quale saremo in grado di distribuire ai nostri clienti un ampio portafoglio di prodotti, non solo smarpthone e wearable, ma anche laptop e accessori, per fornire un'esperienza premium di utilizzo e always connected a tutti i nostri clienti”.