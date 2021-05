Honor tornerà in Europa: in arrivo la serie Honor 50 con app Google?

Honor finalmente sta per tornare anche in Occidente: dopo diversi mesi dal distacco dalla ex-società madre Huawei, la casa di Shenzhen sembrerebbe prossima al lancio della serie di smartphone Honor 50 con Google Mobile Services sul mercato globale, oltre al consueto approdo in Cina.

Le voci si sono fatte sempre più intense dopo l’annuncio del chipset di fascia media Qualcomm Snapdragon 778G 5G: in seguito all’evento di presentazione da parte della società statunitense, infatti, Honor ha rilasciato un comunicato stampa per confermare che la gamma Honor 50 utilizzerà questo processore e che “ulteriori informazioni sui nostri prodotti in arrivo saranno disponibili a giugno”.

Ciò significa diverse cose: innanzitutto probabilmente non vedremo giungere sul mercato Honor 40 e Honor View 50, ma soprattutto la dotazione del chip Qualcomm significa che il brand sta riprendendo sempre più piede sul mercato esterno ai confini del Dragone, come ai vecchi tempi pre-ban di Huawei. Scendendo nel dettaglio del comunicato stampa si notano parole chiave come “marchio tecnologico iconico globale” o “abbracciamo pienamente la catena di fornitura globale e continueremo a lavorare a stretto contatto con i principali partner globali”, proprio a ribadire il ritorno nei mercati di tutto il mondo.

Questa si tratta certamente di una lettura tra le righe, eppure l’intenzione da parte di Honor è già nota al pubblico e agli investitori da diverso tempo, dunque è estremamente possibile che il brand si rilanci a tutti gli effetti con una nuova gamma di smartphone nei prossimi mesi.

