Honor torna in Italia con un nuovo Store online ed una serie di offerte

Honor annuncia il ritorno sul mercato con un nuovo e-commerce, che porta con se una serie di promozioni Back To School che saranno disponibili fino al prossimo 15 Settembre 2021.

La società osserva che con questa rinnovata strategia di rebranding punta al mercato italiano proponendo un negozio online al passo con i tempi e ricco di novità.

Il nuovo HiHonor Italiano permetterà agli utenti di godere di una piattaforma di digitale comprensiva dell'intero ecosistema di prodotti Honor sviluppati per migliorare la vita delle persone. L'azienda, in occasione del restyling ha lavorato per rinnovare la gamma prodotti.

Le promozioni Back to School attive fino al 15 Settembre possono essere consultate attraverso questo indirizzo ed includono PC, dispositivi indossabili ed accessori audio. Tra le offerte citiamo Honor MagicBook Pro a 749,90 Euro al posto di 899,90 Euro nella versione silver, Honor Band 6 a 49,90 Euro, Honor Earbuds 2 Lite a 79,90 Euro invece che 99,90 Euro, Honor Magic Watch2 a 129,90 Euro al posto di 159,90 Euro nella versione black e 139,90 Euro per quela gold al posto di 199,90 Euro. Disponibile a prezzo ridotto anche Honor Sport Bluetooth Earphone a 69,90 Euro nelle varianti black, red e blue.

E' anche possibile effettuare l'iscrizione alla newsletter per restare sempre aggiornati con le offerte.