Honor torna nei negozi italiani: prodotti disponibili da Mediaworld, Unieuro ed Euronics

Dai primi di marzo Honor tornerà in via ufficiale in alcuni store fisici del panorama italiano con una serie di offerte dedicata alla Serie Honor 50 di cui abbiamo parlato su queste pagine.

Nel comunicato stampa, la compagnia spiega che saranno Mediaworld, Euronics ed Unieuro a dare il via ad un “rinnovato ed importante percorso” di Honor nel mondo retavi, frutto di importanti investimento e “solide relazioni costruite nel tempo”.

“Siamo orgogliosi di poter finalmente annunciare l’ingresso della nuova HONOR nell’open market e nel mondo del retail. Questo rappresenta un importante traguardo per il brand e la concretizzazione di un percorso nato nell’online e che proseguirà nell’omnicanalità.” dichiara Stefano Grianti, Vice President of Sales di HONOR Italia.

Scendendo nei dettagli delle prime offerte che saranno proposte, Honor 50 potrà essere acquistato al prezzo speciale di 499,90 Euro nei punti vendita Euronics, Mediaworld ed Unieuro. Honor 50 Lite invece sarà venduto nei medesimi negozi a 249,90 Euro.

“Il mondo online ha sicuramente assunto una rilevanza sempre maggiore, ma l’esperienza in store è qualcosa di unico e imprescindibile, che consente di creare un rapporto di fiducia e relazione importante con i consumatori che scelgono i nostri prodotti.”, aggiunge ha aggiunto Stefano Grianti, secondo cui con il ritorno negli store fisici di Honor, gli utenti potranno immergersi in una nuova ed ancora più concreta esperienza d’acquisto.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di Honor 50 a cura di Alessio Ferraiuolo.