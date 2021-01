Honor è in trattative con Google per riutilizzare i suoi servizi negli smartphone

Honor in questo periodo sta firmando una vasta serie di accordi con altri colossi statunitensi come Intel, AMD e Microsoft in seguito alla separazione da Huawei, ma la vera svolta per la società cinese potrebbe essere la trattativa avviata con Google per reintrodurre i Google Mobile Services negli smartphone prodotti in futuro.

Stando a quanto riportato dal South China Morning Post, infatti, l’amministratore delegato George Zhao sarebbe decisamente ben disposto a riprendere i contatti con la società di Mountain View, la più importante che ora manca alla lista dei partner commerciali di Honor. Anzi, Zhao ha affermato in un’intervista rilasciata in esclusiva a SCMP di essere già in contatto con Big G.

Diverse indiscrezioni parlavano già di un possibile ritorno dei servizi Google nel modello Honor V40 o View40, presentato qualche giorno fa però senza Google Mobile Services in dotazione. Trattandosi della versione cinese, alcuni tipster sono abbastanza certi che nel resto del mondo lo smartphone arriverà solamente in seguito alla conclusione delle trattative con la società statunitense.

Come dichiarato da Zhao stesso, “Il nostro obiettivo quest’anno è quello di rendere i nostri smartphone ammiraglia in grado di competere con i prodotti di Apple e Huawei in Cina”; dunque, essendo che la carne al fuoco è davvero tanta, possiamo aspettarci progressi positivi riguardo la partnership tra le due aziende, così da riconfermare il brand anche in Occidente e accumulare, seppur lentamente, successi importanti.

Honor sta anche pensando al mondo dei computer portatili e delle smartband: a inizio gennaio la società ha presentato MagicBook Pro 2021 e Honor Band 6.