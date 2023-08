Honor, tre nuovi smartphone pieghevoli all'IFA? Forse sì, uno si piegherà verso l'esterno

È passata meno di una settimana dall'annuncio della presenza di Honor all'IFA 2023 di Berlino, ma già i leak sul keynote dell'azienda sembrano tracciare una serie di ambiziosi annunci per il colosso cinese. Nello specifico, durante la kermesse tedesca sembra che Honor annuncerà ben tre smartphone pieghevoli, di cui due mai visti prima.

Il primo, come ampiamente prevedibile, sarà il pieghevole a portafoglio Honor Magic V2, che è stato lanciato in Cina nel mese di luglio. Honor Magic V2 ha uno spessore ridotto al minimo, pari a soli 9,9 millimetri: per qualche settimana, il device è stato lo smartphone pieghevole più sottile al mondo, salvo essere sorpassato dallo Xiaomi Mix Fold 3, con uno spessore di 9,8 millimetri, lanciato il 14 agosto. Durante l'IFA, dunque, sarà annunciato il debutto internazionale di Honor Magic V2, che potrebbe avvenire già a settembre.

L'altro device in arrivo, invece, dovrebbe essere Honor Magic V2 Lite, o Honor Magic V2 Youth Edition in Cina. Si tratterà di uno smartphone a portafoglio dal prezzo budget, che sul mercato cinese arriverà a 5.000 Yuan, ossia 640 Euro circa. Se il device dovesse essere lanciato anche in Italia, il suo prezzo potrebbe oscillare tra gli 800 e i 1.000 Euro, simile a quello di un pieghevole "a conchiglia". Infine, pare che Honor Magic V2 Lite avrà uno Snapdragon 8+ Gen1 come proprio SoC.

Il terzo smartphone in arrivo all'IFA 2023 da parte di Honor, però, dovrebbe essere di gran lunga il più interessante: messe da parte le speranze per uno smartphone Honor a conchiglia, che potrebbe arrivare nel 2024, la compagnia potrebbe annunciare Honor Magic V Slim, il suo primo smartphone con piegatura "verso l'esterno". Per farvi un'idea del form factor del dispositivo, potete dare un'occhiata all'Huawei Mate XS2, l'unico altro smartphone con lo stesso design presente sul mercato.

Stando a quanto riportano GSMArena e GizmoChina, Magic V Slim è stato registrato da Honor presso la certificazione cinese CMIIT, il che ne confermerebbe un'uscita ormai imminente. Il device dovrebbe avere codename "Victoria", mentre il suo lancio in Cina sarebbe previsto per il mese di ottobre. Vista la presentazione all'IFA di Berlino, comunque, è possibile che lo smartphone venga lanciato anche in occidente entro la fine dell'anno.