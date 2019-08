Honor ha ufficializzato il primo dispositivo con HarmonyOS: è uno Smart Screen

Durante il corso dell'evento "The Future", Honor ha annunciato il primo dispositivo che utilizzerà il nuovo sistema operativo HarmonyOS (che è stato svelato durante l'ultima edizione della Huawei Developer Conference).

Il primo prodotto presentato è uno Smart Screen e dispone di uno screen-to-body ratio del 94% e di bordi ridotti all'osso. Non manca anche una fotocamera pop-up (sì, in uno Smart Screen) pensata per effettuare videochiamate e per garantire un maggior grado di privacy all'utente (visto che la fotocamera fuoriesce solamente quando viene utilizzata). Lo Smart Screen consente anche di utilizzare i comandi vocali, mentre la risoluzione del pannello è 4K UHD. Presente anche un chipset NPU che permette di sfruttare delle funzionalità di intelligenza artificiale. Ad esempio, lo Smart Screen può riconoscere quando un bambino si avvicina troppo allo schermo e mettere in atto alcuni accorgimenti per salvaguardare la sua vista. Ovviamente, sono presenti anche tutte le funzionalità di screen sharing del caso ed è possibile utilizzare lo smartphone come "telecomando".

La parte più interessante, però, è l'interfaccia grafica basata su HarmonyOS. La società cinese ha mostrato alcune schermate del sistema operativo, come quella relativa alla riproduzione musicale e quella legata ai film. Interessante la possibilità di condividere l'hardware dello Smart Screen (ad esempio, la fotocamera pop-up) con l'ecosistema Huawei/Honor: l'obiettivo è appunto quello di portare "armonia" tra i vari dispositivi.

Honor non ha svelato se questo prodotto uscirà dalla madrepatria o meno, ma al momento ci sembra che lo Smart Screen Honor Vision sia un prodotto pensato per il mercato cinese sotto molti punti di vista. Staremo a vedere, nel frattempo l'annuncio ci ha consentito di vedere per la prima volta l'interfaccia utente di HarmonyOS pensata per il segmento Smart TV. Per quanto riguarda i prezzi, in Cina la versione base di Honor Vision costa 3799 yuan (circa 475 euro al cambio attuale), mentre quella Pro (che dispone di qualche miglioramento lato hardware) viene venduta a 4799 yuan (circa 600 euro).