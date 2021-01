Honor V40 potrebbe supportare i servizi Google e avere novità importanti per la fotocamera

Nella giornata di ieri alcune indiscrezioni davano per imminente il ritorno dei servizi Google negli smartphone Honor, ma secondo una notizia delle ultime ore sarebbe proprio l’ultimo modello Honor V40 a giungere sul mercato nelle prossime settimane con i Google Mobile Services in dotazione.

A riportarlo è stato il sito russo Lenta RU, ripreso anche da Gizchina, secondo il quale l’azienda appena separatasi da Huawei starebbe già discutendo con il colosso di Mountain View per reintegrare le sue famose applicazioni base per smartphone Android nei suoi prossimi dispositivi mobili. Eppure, secondo le ultime informazioni che abbiamo riportato, Honor V40 dovrebbe giungere con Huawei Mobile Services, e dunque AppGallery, in quanto il suo sviluppo sarebbe iniziato ancora quando Honor risultava essere un brand sotto l’ala protettrice della società di Shenzhen.

Ma questa non è l’unica grande indiscrezione riguardante Honor V40: secondo il rinomato tipster cinese Digital Chat Station, infatti, la gamma di smartphone dovrebbe giungere con una fotocamera anteriore standard da 16 megapixel accompagnata da un sensore 3D ToF. Inoltre, non mancano voci sulla possibile batteria da 4.000 mAh e la ricarica wireless da 50 W per la versione dotata di più RAM e spazio di archiviazione. Non ci saranno invece modelli come Honor V40 Pro o Pro Plus.

Ricordiamo infine che Honor V40 5G è atteso per il lancio in Cina in data 22 gennaio 2021, mentre in Europa potrebbe giungere come Honor V40 View, sebbene la data per questo mercato non risulti ancora nota. Nel corso di gennaio il brand cinese ha già presentato il nuovo computer portatile Honor MagicBook Pro 2021 e la nuova smartband Honor Band 6.