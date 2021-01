Honor V40: un teaser di Honor mostra il super display retina a un miliardo di colori!

Dopo avervi anticipato della futura partnership tra Honor e Qualcomm per la produzione di smarthpone e smart device alimentati da processori Snapdragon, torniamo a parlare del prossimo flagship del brand cinese, che verrà presentato in anteprima il 18 gennaio nel corso di un evento dedicato.

Entriamo infatti nell'ultima settimana prima del lancio ufficiale e Honor ha iniziato a stuzzicarci con un video in cui emergono interessanti dettagli del nuovo Honor V40.

Sull'account ufficiale Weibo di Honor è apparso uno splendido teaser per mostrarci la nuova tecnologia sotto il display retina Honor Super Sensing in grado di riprodurre un miliardo di colori. V40 sarà dotato di uno schermo a bordi curvi con pannello OLED da 6.72 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e foro per la fotocamera posto sull'angolo superiore sinistro.

Anche il sensore per le impronte digitali sarà a schermo e lo smartphone sarà alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 1000+ 5G con 8 GB di RAM LPDDR$x e due tagli di archiviazione UFS 2.1, 128 GB e 256 GB.

Il comparto fotografico vanterà un sensore con matrice Super Sensing da 50 MP. Precedenti rumor parlavano di un sensore primario da 64 MP ma le ultime voci parlano di un sensore Sony IMX766 da 50 MP, notizia a questo punto confermata dal video di Honor. In seconda battuta dovrebbero esserci un sensore da 8 MP e due sensori da 2 MP. Sul fronte ci sarà una configurazione con primario da 32 MP e sensore di supporto da 16 MP.

La versione di Android a bordo al lancio dovrebbe essere la 10 con Magic UI 4.0. Lato autonomia abbiamo una batteria da 4000 mAh con supporto alla carica rapida a 45 W e compatibilità con la ricarica wireless.

In attesa dell'evento dedicato, vi ricordiamo che ieri Honor ha presentato MagicBook Pro 2021 e la nuova Honor Band 6.