Honor View 10: attivi i preordini da 499,90 euro, con 1 euro in più si riceve anche Band 3

ha attivato da poche ore i preordini per il suo nuovo smartphone, che sembra essere un vero e proprio top di gamma dal prezzo contenuto

I preordini, che saranno attivi fino al 7 gennaio, consentono di portarsi a casa il dispositivo in questione ad un prezzo di 499,90 euro oppure di acquistare aggiungendo solamente 1 euro in più (quindi 500,90 euro) uno dei due bundle disponibili. Il primo propone lo smartphone e lo smartband Honor Band 3, mentre il secondo offre View 10 e le cuffie Honor Sport Bluetooth. Le colorazioni dello smartphone disponibili sono nero e blu. Per ulteriori informazioni e per effettuare il preordine vi rimandiamo alla pagina ufficiale dello store Honor.

A livello di caratteristiche tecniche, Honor View 10 monta un display 18:9 FullView da 5,99 pollici con risoluzione Full HD+ (2160x1080 pixel), un processore octa-core Kirin 970 operante alla frequenza massima di 2.4 GHz, una GPU Mali-G72 MP12, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una dual camera posteriore da ben 16MP (RGB) + 20MP (monocromatico), una fotocamera anteriore da 13MP e una batteria da 3750 mAh con supporto alla ricarica veloce. Presente anche il sensore di impronte digitali e il riconoscimento tramite viso. Non mancano ovviamente anche tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dal 4G LTE al Bluetooth 4.2 passando per l'NFC e per la porta USB Type-C. Il sistema operativo è la EMUI 8.0 basata su Android Oreo, con presenti anche le funzioni AI che abbiamo già potuto apprezzare con Mate 10 Pro.