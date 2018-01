Honor View 10 è disponibile in vendita anche in Italia a 499,90 Euro

, il marchio di Huawei, ha annunciato che l', il primo smartphone al mondo ad utilizzare l'intelligenza artificiale, è disponibile in vendita sull'e-commerce ufficiale HiHonor e presso tutti i principali distributori nelle colorazioni Blue, Navy e Midnight Black al presso consigliato al pubblico di 499,90€.

Il dispositivo, annunciato lo scorso 5 Dicembre a Londra, ha registrato il sold out durante la fase di pre-ordine avvenuta prima di Natale, ed aperta proprio per andare incontro alle numerose richieste da parte degli utenti.

Honor, inoltre, nel corso del CES di Las Vegas in corso in questi giorni nella città del Nevada ha anche annunciato il piano di espansione globale per il 2018, che punta su un legame sempre più stretto con la propria community e a investire su nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale, per offrire ai propri utenti, in particolare ai giovani, smartphone sempre migliori e in linea con le loro esigenze di consumo.

Il dispositivo include uno schermo leggermente curvo 2.5D, processore Kirin 970, in grado di sfruttare a pieno l'intelligenza artificiale attraverso un sistema che impara dalle abitudini dell'utente (quali app vengono aperte e in quale momento) anticipandone il comportamento per garantire prestazioni fino a 25 volte più veloci per un'esperienza smartphone personalizzata. Il sistema è in grado di elaborare oltre 2.000 immagini al minuto e di raggiungere una velocità massima di download di 1,2 Gbps, supportata da qualsiasi operatore di rete in tutto il mondo.