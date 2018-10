Honor View 10 Lite ufficiale in Italia: caratteristiche tecniche e prezzo

Honor ha appena annunciato in Italia il suo nuovo smartphone View 10 Lite, che riprende chiaramente il design dell'originale View 10, ma portando il tutto a una fascia di prezzo inferiore. Vediamo assieme tutti i dettagli.

Infatti, Honor View 10 Lite è già disponibile all'acquisto tramite lo store ufficiale della società cinese al prezzo di 269,90 euro per la versione 4/64GB (disponibile da fine ottobre) e di 299,90 euro per quella da 4/128GB.

Le caratteristiche tecniche descrivono uno smartphone montante un display FullView da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+, 91% di screen-to-body ratio e notch stile iPhone X posto in alto, un processore octa-core Kirin 710 (4x2.2 GHz + 4x1.7 GHz) con Neural Processing Unit e GPU Turbo, 4GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (espandibile fino a 256GB tramite microSD), una dual camera posteriore da 20MP (f/1.8) + 2MP (f/2.4), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.0) e una batteria da 3750 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con EMUI 8.2.

Non mancano ovviamente anche tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11 b/g/n passando per il Bluetooth 4.2. Presenti anche il sensore di impronte digitali posto sul retro, la porta microUSB standard e il jack audio per le cuffie. Le dimensioni dello smartphone sono di 160,4 x 76,6 x 7,8 mm, per un peso di 175 grammi. Le colorazioni disponibili sono Black e Blue.