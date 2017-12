Honor View 10 sfida il mercato smartphone con l'intelligenza artificiale

Oggi Honor ha presentato a Londra il nuovissimo flagship,. Il brand di smartphone online si rivolge ai giovani di età e spirito, in particolare agli amanti della tecnologia, geek e nativi digitali, per i quali qualità e alte prestazioni sono un must così come una esperienza utente eccezionale e un prezzo accessibile.

Il primo smartphone FullView con inteiligenza artificiale di Honor offre prestazioni incredibili e nuove funzionalità ad un prezzo consigliato al pubblico di 499,90€. Inoltre, presenta il nuovo Kirin 970 SoC, il processore mobile per l’intelligenza artificiale capace di imparare davvero dalle abitudini degli utenti: dal riconoscimento di scene diverse per scattare foto migliori all' ottimizzazione del sistema in base al modo in cui i consumatori utilizzano il telefono; l’intelligenza artificiale accelera le operazioni, migliora la facilità d'uso garantendo migliori risultati.



Honor View 10 con FullView display è dotato di vetro curvo 2.5D e design unibody in metallo Navy Blue o Midnight Black. Il cuore del dispositivo è il Kirin 970 SoC, che offre prestazioni AI di gran lunga superiori a qualsiasi architettura CPU e GPU e l’elaborazione di dati in tempo reale. È costruito con il processo TSMC 10nm più avanzato e dispone di una CPU ARM Cortex ARM otta-core e di una GPU Mali-G72 12-core, la prima sul mercato, e di una NPU dedicata per dispositivi mobili. Il sistema di intelligenza artificiale impara dalle abitudini dell'utente -quali app vengono aperte e in quale momento- anticipandone il comportamento per garantire prestazioni fino a 25 volte più veloci per un'esperienza smartphone personalizzata. Il sistema è in grado di elaborare oltre 2.000 immagini al minuto e di raggiungere una velocità massima di download di 1,2 Gbps, supportata da qualsiasi operatore di rete in tutto il mondo.

Honor View 10 Smart Tips completa il meccanismo di apprendimento dello smartphone e funziona come un assistente personale per rendere la gestione utente più efficiente.



Inoltre per consentire la traduzione in tempo reale, Honor ha collaborato con Microsoft per implementare software di traduzione accelerata offline consentendo un servizio rapido, preciso e interattivo: gli utenti possono semplicemente aprire la videocamera e inquadrare il testo in lingua straniera per visualizzare in maniera istantanea la traduzione con una velocità superiore del 300% rispetto ad altre applicazioni.

Il nuovo processore Kirin 970, dotato di un'innovativa architettura di mobile computing HiAI che incorpora una tecnologia NPU, è in grado di elaborare i dati in tempo reale, proteggendo allo stesso tempo i dati degli utenti. Il chip interagisce con il cloud e aggiorna continuamente il dispositivo con nuovi software. Gli utenti possono aspettarsi che il telefono diventi ancora più intelligente nel tempo.

Honor View 10 è dotato di batteria da 3.750 mAh e tecnologia SuperCharge che permette di caricare la batteria fino al 50% in 30 minuti, rendendo lo smartphone un compagno ideale per un uso intensivo, in grado di soddisfare gli utenti più esigenti. Honor View 10 può durare fino a 2 giorni con uso regolare e fino a un giorno con uso intensivo.



Honor combina il nuovo chip Kirin 970, memoria da 6GB + 128GB e EMUI 8.0 per offrire una potenza di elaborazione incredibile e ridurre le interruzioni nel gioco a causa di rallentamenti e lag. Il display FullHD da 5,99 pollici offre una grande esperienza di visione e la modalità eye-comfort riduce l'affaticamento degli occhi. La speciale games suite e il chip Kirin 970 offrono un nuovo livello di esperienza: l'utente può selezionare i giochi da aggiungere alla suite e attivare la modalità alta prestazione; inoltre possono essere migliorati grazie alla programmazione intelligente della CPU, allo schema di integrazione SDK e all'accelerazione della rete. Per concentrarsi completamente sul gioco, notifiche in arrivo e chiamate possono essere bloccate. Honor View 10 offre utili strumenti di scorciatoia come screen record, screen shot e share in modo che i giocatori possano registrare i momenti più importanti senza interruzione.



La fotocamera di Honor View 10 è stata potenziata a 16 MP (RGB) e 20 MP (monocromatico) con apertura F/1.8 grandangolare e messa a fuoco automatica 2-in-1 PDAF. L’intelligenza artificiale consente il riconoscimento scena e oggetti in tempo reale impostando istantaneamente i parametri migliori regolando colori, contrasto, luminosità ed esposizione. Il nuovo sistema di zoom digitale alimentato dall'AI consente uno zoom fino a 10x e consente il rilevamento di fase, la messa a fuoco della profondità e del contrasto.



Honor considera l'esperienza utente una priorità assoluta nella progettazione di smartphone e offre con EMUI 8.0 una serie di servizi personalizzati per soddisfare le esigenze multitasking dei consumatori, facilitare le operazioni e migliorare i collegamenti tra le persone. I consumatori possono raddoppiare la loro produttività e divertimento suddividendo lo schermo in due, utilizzando due app allo stesso tempo.

Honor View 10 è disponibile con 6 GB di RAM e 128 GB di ROM (può essere esteso fino a 256 GB con scheda microSD) e dispone di Bluetooth 4.2, un sensore di impronte digitali sul retro e USB tipo C.