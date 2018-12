Honor View 20: trapelano i punteggi completi su Geekbench e AnTuTu

Honor View 20, il primo smartphone al mondo con foro per la fotocamera, sta facendo registrare dei risultati abbastanza alti nei primi test di benchmark su Geekbench e AntuTu apparsi online.

In particolare, come potete vedere nei siti ufficiali di AnTuTu e di Geekbench, Honor View 20 ha raccolto 274343 punti sul primo e 3261 punti in single-core e 9792 punti in multi-core sul secondo. Un punteggio particolarmente elevato, che se confermato andrebbe a posizionare Honor View 20 molto in alto nella classifica degli smartphone Android più prestanti, pur non raggiungendo la top 10.

Vi ricordiamo che View 20 dovrebbe essere dotato di una CPU Kirin 980, una GPU Mali-G76, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna, uno schermo con risoluzione 2310 x 1080 pixel e una doppia fotocamera posteriore da 48 megapixel, basata sul sensore CMOS IMX856 di Sony, che dovrebbe garantire prestazioni migliori nelle scene ben illuminate. Un vantaggio è rappresentato dal fatto che il dispositivo di Honor dovrebbe integrare l'unità di elaborazione neurale ed il doppio processore di segnale per l'immagine, grazie al chipset Kirin 980 che aggiunge la modalità HDR AI 48MP, in grado di "creare un'immagine a 48 megapixel ad alta definizione con l'ausilio dell'IA". Stando a diverse fonti, la fotocamera frontale dovrebbe essere da 25 megapixel, anche se la versione emersa online potrebbe anche non essere quella finale.

Nel corso di un evento, Honor ha anche affermato che View 20 sfoggia la funzionalità "Link Turbo", che consente il download simultaneo dei file sulle reti WiFi e 4G e consente di effettuare rapidamente lo switch tra le due connettività quando una delle due diventa lenta.