Honor View 20 ufficiale con foro per la fotocamera e sensore posteriore da 48MP

Le società cinesi sembrano proprio non volersi fermare, nemmeno in questo periodo di festività natalizie. Infatti, dopo Xiaomi, anche Honor ha annunciato un nuovo smartphone: il top di gamma View 20, che dispone di un comparto fotografico d'eccezione.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Android Authority, il nuovo dispositivo monta uno schermo IPS da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2310 x 1080 pixel), screen-to-body ratio del 91,82% e foro per la fotocamera posto in alto a sinistra, un processore octa-core Kirin 980 con processo produttivo a 7nm operante alla frequenza massima di 2,6GHz (2 x 2,6 GHz Cortex-A76 + 4 x 1,92 GHz Cortex-A76 + 4 x 1,8 GHz Cortex-A55), una GPU Mali-G76, 6/8GB di RAM LPDDR4x, 128/256GB di memoria interna, una fotocamera posteriore Sony IMX586 da 48MP (f/1.8 + ToF 3D), una fotocamera anteriore da 25MP (f/2.0) e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 4,5V/5A. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione EMUI 9.0.

Non mancano ovviamente anche tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11 ac dual-band passando per il Dual SIM, per l'NFC, per il Bluetooth 5 e per la porta USB Type-C. Non mancano anche un sensore di impronte digitali posteriore e la funzionalità Link Turbo, che ottimizza la velocità di rete anche sfruttando contemporaneamente Wi-Fi e connessione dati. Le colorazioni disponibili sono Black, Blue e Red. Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, lo smartphone arriverà sul mercato cinese a partire dal prossimo 28 dicembre 2018 al costo di 2999 yuan (circa 380 euro al cambio attuale) per la variante 6/128GB, 3499 yuan (circa 450 euro) per quella da 8/128GB e 3999 yuan (circa 510 euro) per quella da 8/256GB.

Honor View 20 arriverà anche in Italia. L'evento di presentazione della versione internazionale è previsto per il prossimo 22 gennaio 2019.