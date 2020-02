Honor View 30 Pro, 9X Pro, MagicBook 14 e 15 ufficiali in UE: specifiche, prezzo e uscita

Dopo gli annunci di Huawei di questa mattina (l'azienda cinese ha svelato il pieghevole Mate Xs e il MatePad Pro con M-Pencil), è arrivato anche il turno di Honor. Infatti, la società di George Zhao ha ufficializzato l'arrivo in Europa di parecchi prodotti che erano già stati annunciati per i mercati esteri.

In particolare, i dispositivi coinvolti sono cinque: gli smartphone Honor View 30 Pro e Honor 9X Pro, i portatili MagicBook 14 e MagicBook 15 e gli auricolari Magic Earbuds. Per quanto riguarda i dispositivi mobili, in entrambi i casi non sono presenti i servizi Google (ci sono quindi gli HMS). Honor 9X Pro arriverà in Europa a marzo 2020 a un prezzo di 249 euro, mentre non si hanno dettagli precisi in merito al costo e alla disponibilità di Honor View 30 Pro.

Molto interessante il fatto che Honor abbia deciso di portare i suoi portatili in Europa. Infatti, MagicBook 14 e MagicBook 15 arriveranno a marzo 2020 a un prezzo di partenza di 599 euro. Ovviamente, ci saranno diverse configurazioni. In ogni caso, tutti i prodotti citati finora sono essenzialmente identici a quelli che sono già stati annunciati in Cina a novembre 2019, quindi per maggiori dettagli vi consigliamo di consultare direttamente la notizia dedicata alla precedente presentazione e l'articolo relativo a Honor 9X Pro.

Per il resto, l'azienda cinese ha svelato gli auricolari True Wireless Magic Earbuds. Questi ultimi dispongono di driver da 10 mm e supportano la riduzione attiva del rumore, garantita dall'uso di tre microfoni integrati. La disponibilità è fissata a partire da aprile 2020 a un prezzo di 129 euro. Infine, l'azienda cinese ha anche svelato delle novità riguardanti il suo smartwatch Honor MagicWatch 2. Infatti, quest'ultimo disporrà presto di ulteriori cinturini della gamma EasyFit e verrà migliorata la funzionalità per il rilevamento dell'ossigeno nel sangue (SpO2).

Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Honor, guardare la replica dell'evento odierno oppure dare un'occhiata alle immagini presenti qui sotto.