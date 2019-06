Honor View20 in sconto su HiHonor oggi e domani 27 Giugno

Honor torna alla carica con una nuova interessante offerta, valida solo oggi 26 Giugno e domani 27 sull'e-commerce HiHonor. Nell'arco delle varie finestre di disponibilità sarà possibile acquistare Honor View2 in bundle con le cuffie Honor Sport Bluetooth al prezzo di 499 Euro, anche nella versione rossa.

Le cuffie senza fili Honor Sport Bluetooth hanno un valore commerciale di 69,90 Euro, ma è bene precisare che l'offerta non sarà valida tutto il giorno ma solo in due slot temporali: dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 20:00 alle 23:00. E' consigliabile quindi rammentare gli orari perchè alla scadenza il pacchetto non sarà più disponibile al prezzo promozionale.

Honor View20 sfoggia una fotocamera frontale da 25 megapixel integrata nel display ed un sensore posteriore da 48 megapixel con supporto alla modalità AI Ultra Clarity che è in grado di acquisire anche i singoli dettagli delle fotografie.

Sotto la scocca troviamo il chipset Kirin 980 da 7nm con supporto all'IA e tecnologia WiFi potenziata con tripla antenna, che impedisce l'indebolimento del segnale quando le mani dell'utente coprono l'antenna.

Il bundle è davvero molto interessante ed ha un valore di mercato significativamente più alto rispetto a quello proposto da Honor. La promozione sarà accessibile direttamente sulla pagina ufficiale di Honor View 20.