Honor View20 ufficiale in Italia: specifiche, prezzo e uscita

Dopo l'annuncio della variante cinese, Honor View20 è ora finalmente ufficializzato anche per l'Europa con un evento in grande stile tenutosi in quel di Parigi. Noi di Everyeye eravamo ovviamente presenti e possiamo dunque raccontarvi come è andata, tra interessanti partnership e un dispositivo top di gamma dalle ottime specifiche.

Parlando dello smartphone, Honor View20 monta uno schermo IPS da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2310 x 1080 pixel), screen-to-body ratio del 91,82% e foro per la fotocamera posto in alto a sinistra, un processore octa-core Kirin 980 con processo produttivo a 7nm operante alla frequenza massima di 2,6GHz (2 x 2,6 GHz Cortex-A76 + 4 x 1,92 GHz Cortex-A76 + 4 x 1,8 GHz Cortex-A55), una GPU Mali-G76, 6/8GB di RAM LPDDR4x, 128/256GB di memoria interna, una fotocamera posteriore Sony IMX586 da 48MP (f/1.8 + ToF 3D), una fotocamera anteriore da 25MP (f/2.0) e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 4,5V/5A. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione Magic UI 2.0.1. Le dimensioni dello smartphone sono di 156,9 x 75,4 x 8,1 mm, per un peso di circa 180 grammi.

Non mancano anche un sistema di raffreddamento rinnovato e il supporto alla tecnologia Triple-Antenna Wi-Fi, che riesce a prevenire le distorsioni del segnale anche quando l'utente copre con la mano il ricevitore. Per quanto riguarda il comparto fotografico, Honor View20 è dotato di interessanti funzionalità legate all'intelligenza artificiale. La fotocamera 3D è infatti in grado di identificare oltre 100 tipi di alimenti e di fornire informazioni caloriche per aiutarvi a mantenere uno stile di vita sano. L'intelligenza artificiale è anche in grado di identificare oltre 300 punti di riferimento famosi e 100.000 dipinti provenienti da tutto il mondo e di fornirne utili informazioni.

Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11 ac dual-band passando per il Dual SIM, per l'NFC, per il Bluetooth 5 e per la porta USB Type-C. Presenti anche un sensore di impronte digitali posteriore e la funzionalità GPU Turbo 2.0, che ottimizza le prestazioni lato gaming. Le colorazioni disponibili sono Midnight Black, Sapphire Blue, Phantom Blue (Moschino) e Phantom Red. Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, Honor View 20 è acquistabile da oggi al prezzo consigliato di 699,90 euro (versione 8/256GB) su Amazon.it, HiHonor e nelle principali catene di elettronica di consumo.

Molto interessanti anche le partnership strette da Honor. La prima è quella con National Geographic, che ha fatto testare la fotocamera di View 20 al suo fotografo di fiducia Robbie Shone, che ha dichiarato quanto segue: "Apprezzo la straordinaria chiarezza e facilità d'uso di Honor View20. È uno smartphone in grado di catturare alcuni dei momenti più vibranti e preziosi della vita in modi nuovi, stimolanti ed emozionanti". Oltre a questo, la società cinese ha collaborato anche con l'iconico brand italiano di alta moda Moschino per creare una gamma esclusiva di prodotti e accessori. Da questa collaborazione sono nati una versione speciale di Honor View20 nella colorazione Phantom Blue in co-design con Moschino e una cover per smartphone con l'iconico Teddy Bear in rilievo.

La partnership che interessa di più ai lettori di Everyeye è però quella con Epic Games, che abbiamo descritto dettagliatamente in questa news. Inoltre, è anche possibile utilizzare la fotocamera 3D come una sorta di Kinect, per giocare a titoli come Fancy Skiing e Fancy Darts. Insomma, Honor ha fatto veramente tutto in grande stile.