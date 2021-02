Honor View40, in arrivo una versione Global con i servizi Google installati?

Honor View40 è stato presentato a fine gennaio lanciando così l’era post Huawei con un prodotto di fascia alta, ma per il momento risulta disponibile solo in Cina. Il motivo già aleggiava nell’aria e sembrerebbe essere stato confermato: la società, ora che è indipendente, stava lavorando per riottenere i Google Mobile Services.

Stando a quanto riportato da Mydrivers, infatti, la versione globale di Honor V40 sarà equipaggiata con i servizi e le applicazioni del colosso di Mountain View grazie all’ormai altamente probabile raggiungimento di accordi commerciali tra le due parti.

In effetti, altre indiscrezioni precedenti davano l’amministratore delegato di Honor George Zhao già in contatto con Google per riportare i GMS nei prossimi smartphone in arrivo sul mercato. La ragione è molto semplice: riconfermare il brand anche in Occidente dopo la scissione dall’altro colosso cinese. Tra gli altri famosi brand contattati da Honor figurano anche AMD, Intel, Qualcomm, SK Hynix e Sony per assicurarsi i migliori componenti per i propri dispositivi, dagli smartphone ai computer portatili.

Un esempio lo troviamo già nell’ultimo Honor MagicBook Pro con processore di decima generazione Intel Core, presentato in data 12 febbraio 2021. Insomma, il brand asiatico intende puntare veramente forte su prodotti di ogni tipo per soddisfare i consumatori, creando un nuovo ecosistema d’alto livello. Sarà un piano di successo? Solo il tempo potrà dircelo.

Intanto si pensa anche agli smartphone pieghevoli, altro dispositivo su cui l’azienda starebbe puntando diverse risorse per lanciarne una sua versione sotto la serie top di gamma Magic nel corso del 2021.