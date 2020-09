Honor Watch ES, appena arrivato in Italia, è già in sconto a buon prezzo

In seguito all'annuncio di qualche settimana fa, lo smartwatch Honor Watch ES è ufficialmente approdato in Italia nella giornata di oggi 21 settembre 2020. Le colorazioni disponibili sono quelle Meteorite Black e Colar Pink, ma la notizia più interessante è il fatto che il prodotto è già in offerta.

Infatti, fino al 30 settembre 2020, Honor Watch ES verrà venduto a un prezzo di 79,90 euro sul sito ufficiale dell'azienda cinese. Stando a quest'ultimo portale, il prezzo di listino sarebbe pari a 99,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 20 euro. Vi ricordiamo che questo smartwatch dispone di un pannello AMOLED da 1,64 pollici con risoluzione 456 x 280 pixel, nonché di un processore Kirin A1 e di un'autonomia stimata pari a 10 giorni. Tra le varie funzionalità offerte da Honor Watch ES, c'è anche il monitoraggio dei livelli di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Non è inoltre da sottovalutare il fatto che anche l'altro nuovo smartwatch di Honor, ovvero Watch GS Pro, è in sconto fino al 30 settembre. In questo caso, le colorazioni disponibili sono Charcoal Black e Marl White, mentre il prezzo scontato è pari a 199,90 euro sul portale ufficiale di Honor. Al termine della promozione, il costo salirà a 249,90 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 50 euro. Questo modello dispone, tra le altre caratteristiche, anche di una certificazione MIL-STD-810G e di un'autonomia stimata di 25 giorni. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani su questi indossabili di Honor.