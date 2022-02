Honor Watch GS3 ed Honor Earbuds 3 Pro: arrivano anche le cuffie che misurano la febbre

Dopo aver svelato la serie Honor Magic4, in occasione del MWC la società ha presentato anche i nuovi Honor Watch GS 3 ed Honor Eardbuds 3 Pro. Come suggeriscono i nomi, si tratta di un nuovo smartwatch ed un nuovo modello di auricolari senza fili.

Partendo da Honor Watch GS 3, si tratta di uno smartwatch con sensore PPG ad otto canali che è in grado di monitorare la frequenza cardiaca e combina anche più algoritmi per annullare il rumore durante l’esercizio. Il dispositivo indossabile supporta oltre 100 modalità di allenamento e grazie al sistema L1/L5 Dual Feequence GNSS offre un tracciamento preciso mentre si effettuano attività all’aria aperta. Nei negozi gli utenti troveranno le colorazioni Midnight Black, Ocean Blue e Classic Gold, ma prezzi e data di lancio saranno annunciati prossimamente.

Gli auricolari TWS Honor Eardbuds 3 Pro, invece, sono caratterizzati da un design a doppio driver, con driver dinamico da 11mm di diametro ed un tweeter in ceramica ad alta risoluzione. Inoltre, per la prima volta nel mercato, siamo di fronte d auricolari in grado di misurare la temperatura corporea, il che consente di monitorare in maniera diversa la salute.

Tra le altre funzioni segnaliamo la cancellazione attiva del rumore durante le chiamate ed una migliore connettività.

Anche in questo caso, prezzi e disponibilità saranno annunciati successivamente.