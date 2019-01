Honor Watch Magic, Band 4 e FlyPods Lite ufficiali in Europa

Honor Watch Magic è stato ufficialmente annunciato per l'Europa a Parigi, in Francia, durante l'evento di lancio di Honor View20. Lo smartwatch era stato lanciato in Cina nel mese di ottobre 2018, ma ora è giunge finalmente fuori dalla patria dell'azienda.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di TechRadar, le colorazioni disponibili sono Lava Black e Moonlight Silver e lo smartwatch dispone di un design simile a Huawei Watch GT. anche se Magic monta un display AMOLED HD da 1,2 pollici.

Lo smartwatch Magic ha uno spessore di 11 mm, cosa che lo rende più sottile dell'Apple Watch, ed è resistente all'acqua fino a 50 metri. Il GPS è integrato e consente agli utenti di tracciare le loro corse senza dover per forza utilizzare lo smartphone. Non manca anche la possibilità di misurare la frequenza cardiaca. Il prezzo di vendita è fissato a 179 euro.

Oltre a questo, nel corso dell'evento di presentazione sono stati annunciati anche Honor Band 4 e Honor FlyPods Lite. Tuttavia, su questi ultimi non prodotti non sono stati diffusi troppi dettagli. Honor Band 4 viene venduto a 69 euro nelle colorazioni Black, Pink e Blue, mentre FlyPods Lite a 99 euro nelle colorazioni Black e White.