Honor X10 Max 5G sarà lo smartphone più grande mai prodotto da Honor

L’operatore cinese China Telecom ha pubblicato online tramite Weibo delle foto inedite del nuovo Honor X10 Max 5G, smentendo diversi leak precedenti e mostrandosi non solo nel design ma anche svelando la scheda tecnica. A caratterizzare questo smartphone saranno principalmente le dimensioni dello schermo e il processore 5G-ready.

Honor X10 Max 5G sarà infatti il telefono più grande mai prodotto da Honor, con un display LCD da 7.09” dotato di tecnologia RGBW, HDR10 e luminosità pari a 780 cd/m². Il SoC all’interno dello smartphone sarà un MediaTek Dimensity 800 5G, octa-core da 2GHz con modem 5G integrato ottimo per gli smartphone di fascia media e medio-alta.

Nel comparto fotografico sono presenti una doppia fotocamera posteriore da 48MP + 2MP, assieme a una lente frontale da 8MP. Non si sa ancora quanta RAM avrà e a quanto ammonterà lo spazio di archiviazione, mentre della batteria si sa che ha una capacità pari a 5000 mAh e supporta la ricarica rapida a 22W.

Infine, Honor X10 Max 5G avrà il sensore per le impronte digitali sul lato destro del dispositivo e arriverà sul mercato con Android 10 e Magic UI, ma senza i servizi Google. Al loro posto ci saranno Huawei Mobile Services e AppGallery.

La presentazione ufficiale da parte di Huawei, rivenditore di smartphone numero uno al mondo, è attesa per il 2 luglio, data in cui molto probabilmente si saprà qualcosa in più anche riguardo al prezzo. Intanto Honor 9A è arrivato ufficialmente in Italia a 149,90 Euro.