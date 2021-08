Honor X20 Max 5G sarà il nuovo 're dei phablet' con un display da 7,2 pollici?

Da diverso tempo è ormai prassi evitare di utilizzare il termine “phablet” per indicare gli smartphone che si avvicinano in dimensioni ai tablet, dato che ormai diagonali fino a 6,8 pollici sono considerate normali. Eppure, a breve potrebbe tornare in auge grazie a Honor X20 Max 5G, il nuovo, possibile “re dei phablet”.

Stando a quanto diffuso tramite il social network cinese Weibo da Chrysanthemum Films Fans, tipster attivo da moltissimo tempo, il brand potrebbe avere in programma il lancio del successore di Honor X10 Max 5G nel corso dei prossimi mesi, dotandolo di un enorme pannello RGBW da 7,2 pollici con 120 Hz di frequenza di aggiornamento, dall’equilibrio perfetto tra consumo energetico e qualità dell’esperienza d’uso.

Sotto la scocca dovrebbero apparire invece una batteria da ben 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida, così da fornire tutta l’energia necessaria per alimentare il phablet. Il cuore pulsante dovrebbe essere il SoC MediaTek Dimensity 1100 di fascia medio-alta, dotato di quattro core ARM Cortex-A78 con clock fino a 2,6 GHz. I tagli di memoria attualmente sono l’unico dettaglio su cui ci sono ancora dubbi non indifferenti, ma seguendo la linea del predecessore si potrebbero vedere fino a 8/12 GB di RAM e, lato archiviazione, 256/512 GB a disposizione dell’utente.

Lato fotocamera ci si aspettano migliorie importanti rispetto a Honor X10 Max, al tempo dotato solo di due sensori posteriori da 64 MP e 2 MP per la profondità, mentre tra le funzionalità sicuramente appariranno il supporto a Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, espansione dell’archiviazione e jack per cuffie da 3,5 mm. Trattandosi comunque di semplici rumor di mercato consigliamo di prenderli cum grano salis, ma l’interesse tra gli appassionati non manca: Honor X20 Max 5G sarà davvero il nuovo re dei phablet? Riuscirà ad avere successo o “sprofonderà” proprio a causa delle sue dimensioni? Lo scopriremo soltanto tra diversi mesi.

Nel corso degli ultimi mesi la società cinese ha lanciato Honor Magic 3 e Magic 3 Pro con IMAX Enhanced e anche gli smartphone di fascia medio-alta Honor 50 e 50 Pro.