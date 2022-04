Honor X7 e X8 in arrivo in Italia: design elegante per la fascia media, i prezzi

Dopo i primi segnali del lancio di Honor X8 in Europa, finalmente abbiamo buone notizie anche per i consumatori italiani fedeli fan (e non solo) del brand cinese: Honor X7 e X8 arrivano in Italia con il loro design elegante, facendo debuttare la serie X nel Belpaese con un prezzo competitivo. Vediamo assieme tutti i dettagli relativi al debutto.

Honor X8 è uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa che si presenta con un design piuttosto elegante, curato e dallo spessore ridotto ad appena 7,45 millimetri. Ciò che spicca all’occhio è la lucidità del pannello posteriore e la grandezza del modulo fotocamera quadrato, oltre al pannello anteriore dal rapporto schermo-scocca pari al 93,6%. L’unico spessore importante si colloca inferiormente, ma non dovrebbe infastidire anche gli amanti del minimalismo.

I componenti che troviamo sotto la scocca sono il chipset Qualcomm Snapdragon 680 4G, cuore pulsante accompagnato poi da 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna non espandibile, data l’assenza dello slot microSD a favore di due slot SIM. Ad alimentare il tutto sarà, invece, una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 22,5 watt.

Lo schermo in dotazione è un pannello LCD da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione pari a 2388x1080 pixel e frequenza di aggiornamento nativa pari a 90Hz. Il comparto fotocamera, dunque, si compone di un sensore anteriore da 16 MP su notch punch-hole centrale e da quattro lenti posteriori rispettivamente da 64 megapixel, 5 MP, 2 MP per la profondità e 2 MP per scatti macro. Il sistema operativo è Android 11 con Magic UI 4.2, mentre tra le varie funzionalità troviamo NFC e il sensore di impronte digitali collocato lateralmente.

Il prezzo del preordine è fissato a 259,90 Euro, ma con un acconto di 10 Euro sul sito ufficiale HiHonor sarà possibile accedere a uno sconto aggiuntivo di 20 Euro, ma solo fino al 24 aprile e a partire da domani, 14 aprile 2022.

Honor X7 si presenta con un kit pressoché identico, eccetto per la dotazione di un modulo quad-camera diviso in due aree circolari e dotato di un sensore principale da 48 megapixel. Lo schermo, inoltre, è un pannello FullView Display da 6,74 pollici a 90Hz con notch a goccia per ospitare il sensore frontale. Infine, la batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 22,5W. Il prezzo, in questo caso, è pari a 209,90 Euro e sarà disponibile per preordine dal 5 maggio 2022.

Ricordiamo in conclusione che Honor a marzo ha presentato lo smartphone Magic4 Ultimate, già nominato “Re della fotocamera” da DxOMark.