Honor X8 sta per arrivare in Europa: ecco specifiche tecniche e render

In attesa del debutto imminente di Honor Magic 4 in Europa, nuova gamma di smartphone di fascia medio-alta della società cinese in arrivo nel MWC 2022, un nuovo report è emerso in rete relativamente a un altro dispositivo mobile in arrivo in Occidente: si tratta di Honor X8, di cui sono apparsi i render e le specifiche online.

Secondo quanto riportato da WinFuture e il noto informatore Roland Quandt, Honor potrebbe svelare sempre nel contesto del MWC 2022 di Barcellona questo nuovo dispositivo mobile che potete vedere nel suo design in calce alla notizia. Anteriormente si propone con bordi sottili, eccetto per uno spessore maggiore inferiormente, e notch punch-hole centrale; posteriormente, invece, si trova l’isola fotocamera con quattro sensori dalle specifiche ancora ignote e il consueto logo Honor inferiormente.

Per quanto concerne il comparto tecnico, il nuovo Honor X8 dovrebbe fermarsi alla compatibilità con il 4G grazie a un chipset ignoto dotato di quattro core Cortex A73 a 2,4 GHz e 4 core Cortex A53 a 1,9 GHz, firmati ARM. Lato memoria dovrebbero esserci, poi, 128 gigabyte non espandibili, mentre lato RAM non sono noti dati ufficiali. Il prezzo? Stando ai dati ottenuti da WinFuture dovrebbe costare circa 200 Euro, ma è un dato che va preso con le pinze – come per il resto delle informazioni trattate, in attesa del reveal e del presupposto arrivo in Italia.

Nel frattempo, Honor sta registrando record importanti in Cina con una crescita del 253%.