HonorOS 7.0 è ufficiale: arriva con tante novità per l'ecosistema Honor

Contemporaneamente alla presentazione della serie Honor 80 in Cina il pubblico internazionale ha potuto assistere all’annuncio di MagicOS 7.0, nuova iterazione del sistema operativo che debutta proprio con Honor 80. Scopriamo assieme le novità chiave della ultima personalizzazione firmata dall’azienda cinese.

Innanzitutto, è doveroso riprendere le parole di George Zhao, CEO di Honor, il quale ha illustrato in poche parole l’obiettivo di MagicOS: “Honor MagicOS dà vita ad un ecosistema inclusivo con la sua architettura software completamente aggiornata per un'esperienza utente senza pari. Consentendo una collaborazione senza soluzione di continuità tra dispositivi ed ecosistemi, Honor MagicOS trasformerà davvero le esperienze basate sui dispositivi in esperienze utente-centriche”.

Il cambio da Magic UI a MagicOS segna dunque il taglio netto con il passato, lanciando oltretutto funzionalità molto interessanti. Assieme al design minimale della interfaccia e al font inedito Honor Sans, infatti, troviamo in primis Magic Ring: questa feature consente la condivisione facilitata di file, notifiche, app e servizi tra dispositivi Honor, ovvero tra smartphone, laptop e tablet.

A ciò si aggiungono una serie di opzioni “boost” per il sistema: OS Turbo X, GPU Turbo X e Link Turbo X si occupano della ottimizzazione del sistema operativo al fine di garantire una apertura più veloce delle applicazioni, il potenziamento durante l’attività di gioco e la gestione migliorata del consumo energetico. Dulcis in fundo, MagicGuard è il nuovo sistema di protezione da malware che sfrutta il Dual TEE Security System, realizzato da Honor in collaborazione con Qualcomm.

Sebbene sia già stata diffusa la roadmap degli aggiornamenti per il mercato cinese, tale lista molto probabilmente non coinciderà con l’approdo dell’update sul Vecchio Continente. Meglio, pertanto, aspettare novità per il nostro mercato.

Sempre nella giornata di ieri abbiamo seguito il lancio del pieghevole Honor Magic Vs.