Forza Horizon 5 mette il turbo con il DLSS 3. Altri cinque titoli accolgono il DLSS 2

A sei giorni esatti dall’ultimo aggiornamento dal fronte NVIDIA DLSS, NVIDIA ha annunciato che l'elenco dei giochi che supportano il DLSS o che hanno ottenuto l'aggiornamento delle prestazioni è cresciuto ulteriormente.

Questa settimana si è ampliato con Forza Horizon 5, Deceive Inc., Tchia, Gripper, Smalland: Survive the Wilds e Last of Us Part I.

Partendo da Forza Horizon 5, i giocatori di GeForce RTX avranno la possibilità di ottenere un’esperienza ancora più completa, potenziata da ray tracing e da incrementi di prestazioni basati sull’intelligenza artificiale.

Dall’8 Novembre 2022, il DLSS 2 ha garantito buone performance di gioco su Forza Horizon 5: l’84% dei giocatori ha giocato in modalità DLSS attiva, ed il nuovo aggiornamento di oggi aggiunge anche il supporto a NVIDIA Reflex DLSS 3 che consente su GPU RTX 40 di superare i 120 FPS a 4K con tutte le impostazioni al massimo.

Per quanto riguarda il DLSS 2, invece, le new entry includono:

Deceive Inc. - Disponibile ora con DLSS 2

Tchia - Disponibile ora con DLSS 2

Smalland: Survive the Wilds - lancio in accesso anticipato con DLSS 2 da oggi

Last of Us Part 1 - lanciato con supporto DLSS 2

Gripper - questa settimana viene aggiornato con DLSS 2

Nel comunicato giunto in redazione, NVIDIA rimarca anche come la scorsa settimana in occasione della GDC NVIDIA abbia messo a disposizione per tutti gli sviluppatori DLSS Frame Generation, che hanno la possibilità di integrarlo nei giochi e nelle loro applicazioni.