Horizon Worlds: il Metaverso di Facebook si apre ai minorenni (e già fioccano le critiche)

Meta vuole fare di tutto per spingere la piattaforma Horizon Worlds tra gli utenti più giovani: dopo aver annunciato una versione web del suo Metaverso in VR, la compagnia di Menlo Park ha oggi aperto Horizon Worlds anche agli adolescenti, dopo un lungo periodo di limitazione di quest'ultima ai soli maggiorenni.

A riportare la notizia è TechCrunch, che spiega che, per il momento, il cambiamento è valido solo negli Stati Uniti e in Canada, ma potrebbe presto raggiungere anche il resto del mondo. Finora, come abbiamo già spiegato, Horizon Worlds è stato limitato ai soli maggiorenni, anche se una piccola comunità di utenti adolescenti è sempre stata attiva sulla piattaforma, ovviamente con credenziali false.

Benché Meta abbia già comunicato un set di regole speciali per i minorenni, volte alla loro sicurezza e alla loro protezione, in molti si chiedono se la mossa dell'azienda sia eticamente giusta: negli scorsi mesi, infatti, Meta è stata nell'occhio del ciclone per diversi casi di molestie su Horizon Worlds, che ora rischierebbero di ripetersi (nonostante le precauzioni prese dall'azienda) anche con utenti minorenni.

Non è dunque un caso che, nelle scorse ore, diversi attivisti americani per i diritti dei minori abbiano chiesto a Meta di rivedere la propria politica: l'azienda, però, ha deciso di continuare con la sua implementazione, aprendo Horizon Worlds agli adolescenti tra i 13 e i 17 anni. Due senatori americani, Richard Blumental ed Ed Markey, hanno già scritto una lettera a Mark Zuckerberg, chiedendogli di tornare sui propri passi e di non aprire ai giovani uno "spazio digitale potenzialmente pieno di rischi".

Meta ha già risposto a molte delle critiche spiegando che i profili dei ragazzi e delle ragazze minorenni saranno "privati" di default, mentre sono già stati implementati una serie di tool di moderazione dei contenuti, di tutela della privacy e di controllo parentale per i nuovi utenti. Infine, ai minorenni sarà data la facoltà di scegliere chi può seguirli e chi no, arginando eventuali casi di molestie.