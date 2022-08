Horizon Worlds, fan in rivolta contro la grafica: l'avatar di Zuckerberg diventa un meme

L'ultimo passo nell'espansione di Horizon Worlds da parte di Meta è stata l'introduzione dei contenuti per utenti adulti e il lancio della piattaforma in Francia e Spagna. Purtroppo, però, pare che l'annuncio su Twitter dell'arrivo del servizio in Europa sia stato preso piuttosto male dai fan.

Il problema principale, come potete vedere da voi stessi nell'annuncio di Mark Zuckerberg su Twitter (che trovate in calce a questa notizia), è che la grafica dei nuovi monumenti di Horizon Worlds è pessima, e così anche quella degli avatar. In particolare, gli utenti hanno iniziato a criticare Meta per la bassa qualità visiva del suo Metaverso, arrivando a creare una serie di meme con l'avatar dello stesso Mark Zuckerberg.

Ebbene, pare che Zuckerberg abbia visto i meme e risposto che Meta è già al lavoro su un miglioramento degli avatar di Horizon Worlds e delle grafiche del Metaverso. Con una serie di nuovi screenshot, che potete vedere su Instagram, il CEO di Meta ha infatti annunciato che dei "major update per le grafiche di Horizon e degli Avatar sono in arrivo molto presto".

Una novità che certamente sarà accolta con favore da molti utenti della piattaforma di Facebook, specie dopo la cascata di critiche fioccate contro l'ultimo aggiornamento, la cui grafica è stata paragonata da alcuni ad un "gioco dei Teletubbies sulla PlayStation 1". Con ogni probabilità, comunque, dettagli più approfonditi sul restyling della piattaforma arriveranno al prossimo evento di Meta, nel mese di ottobre.

Intanto, anche Zuckerberg sembra essersi reso conto della pessima grafica del suo social network: "so che le foto che ho pubblicato qualche giorno fa erano molto semplici. Le abbiamo fatte "al volo" per celebrare il lancio di Horizon in Francia e Spagna. Le grafiche di Horizon sono molto migliori e sono capaci di una resa nettamente più alta - anche sui visori VR".