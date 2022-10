Horizon Worlds, troppi bug nell'app: nemmeno gli impiegati di Meta la usano più

Dopo avervi parlato dei possibili futuri licenziamenti in massa per Meta, arriva oggi un'altra indiscrezione destinata a dare non pochi grattacapi a Mark Zuckerberg e soci. Secondo alcuni impiegati di Meta, infatti, l'app del Metaverso Horizon World sarebbe colma di bug al punto da risultare pressoché inutilizzabile.

La notizia arriva da The Verge, che riporta la voce di alcuni impiegati di Facebook che stanno lavorando al Metaverso proprietario di Meta. Secondo questi ultimi, l'app di Horizon Worlds, che dovrebbe rappresentare la porta principale di accesso al Metaverso di Facebook, soffrirebbe di enormi problemi di qualità software, che la renderebbero di fatto inutilizzabile al punto che lo stesso team che l'ha progettata la userebbe solo in rarissimi casi.

In un memo datato al 15 settembre e sempre ottenuto da The Verge, il Vicepresidente di Meta per il Metaverso Vishal Shah ha spiegato che il team di Horizon Worlds rimarrà in "quality lockdown" fino alla fine del 2022 per "assicurare la risoluzione dei problemi di qualità e di performance prima di aprire Horizon a più utenti". Il memo, che è sicuramente una buona dichiarazione di intenti da parte di Menlo Park, è anche una chiara ammissione del fatto che l'app di Horizon Worlds sia colma di falle e problemi di vario genere.

In effetti, negli scorsi mesi sono stati in molti a criticare la qualità di Horizon Worlds, anche se le lamentele degli utenti si sono rivolte più alla grafica del Metaverso di Facebook e meno ai suoi contenuti e alla presenza di bug e glitch. In ogni caso, al momento su Horizon Worlds si trovano circa 300.000 utenti sparsi in tutto il mondo: prima di un lancio globale del Metaverso, però, occorrerà ancora un lungo lavoro di rifinitura da parte di Meta.