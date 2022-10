Horizon Worlds e la versione Web: integrazione con Instagram per attirare utenti

In seguito alla questione dei bug di Horizon Worlds, durante l'edizione 2022 dell'evento Meta Connect è arrivato un annuncio relativo alla "porta principale di accesso al Metaverso". A tal proposito, è stato ricordato il prossimo arrivo di una versione Web di Horizon Worlds.

Va detto che, durante l'evento trasmesso l'11 ottobre 2022 mediante la pagina Facebook di Reality Labs, il reveal della novità è avvenuto rapidamente, nel contesto della prima parte della diretta in cui Mark Zuckerberg e soci hanno fatto riferimento agli sviluppi effettuati dal "progetto Metaverso" in ambito di ecosistema.

Ebbene, il futuro lancio di una versione Web di Horizon Worlds, che chiaramente non potrà offrire l'esperienza completa VR, risulta pensato proprio per espandere la platea potenziale a cui si rivolge la piattaforma. D'altronde, molte persone sono solite utilizzare, ad esempio, uno smartphone per accedere a contenuti legati per certi versi al Metaverso (chi ha detto Roblox?).

In ogni caso, durante l'evento è stato ufficializzato anche il fatto che ci saranno integrazioni tra Horizon Worlds e social network di casa Meta. Ad esempio, i video registrati all'interno della "piattaforma del Metaverso" potranno essere condivisi come Reel su Instagram. Questa nuova direzione del progetto Horizon Worlds porterà soddisfazioni a Zuckerberg e soci? Staremo a vedere.