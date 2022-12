L'Horten Ho 229, l'aereo da guerra segreto nazista decenni in anticipo sui tempi

La forza aerea tedesca (Luftwaffe) ai tempi della seconda guerra mondiale era sicuramente considerevole, ma alla fine venne annientata dalla RAF (Gran Bretagna). Così la Germania per contrastare gli alleati creò un'arma di nuova generazione con il quale sperava di ribaltare le sorti della guerra a proprio favore: l'Horten Ho 229.

La Gran Bretagna vinse la battaglia d'Inghilterra grazie al sistema di difesa Dowding, forse il più avanzato al mondo in quel periodo soprattutto grazie al radar, che rilevava e tracciava gli aerei nemici. La Luftwaffe ordinò così ai suoi migliori ingegneri di progettare un nuovo bombardiere ad alta velocità in grado di eludere i radar alleati.

Al progetto in questione lavorarono i fratelli Horten, Reimar e Walter, che decisero di abbandonare i motori a turboelica a favore di un nuovo motore a turbogetto; in questo caso - soprattutto durante il periodo - i motori a reazione bruciano il carburante molto rapidamente e sembrava fisicamente impossibile avere un aereo che potesse volare molto velocemente ma allo stesso tempo avere un'ampia autonomia.

Ed è qui che i fratelli ebbero il colpo di genio: optarono per un aereo senza coda, chiamato anche ad “ala volante”, che invece di avere una fusoliera e una coda distinte aveva solo l'ala stessa che fungeva da struttura principale dell'aereo. Questo design, poiché non aveva pinne caudali che rimbalzano più facilmente sulle onde radar, sarebbe stato difficile da individuare nei dispositivi di rivelazione, che appariva con un debole segnale.

Una ricostruzione del 2008, pensate, ha scoperto che l'Ho 229 sarebbe stato rilevato dopo una distanza percorsa di più dell'80% di quella del caccia standard Luftwaffe Messerschmitt Bf 109: una furtività che combinata con la sua velocità avrebbe lasciato poco tempo per rispondere all'attacco agli alleati.

I fratelli Horten ottennero il via libera per iniziare a lavorare sul loro ambizioso concetto nell'agosto 1943 e dovettero affrontare anche dei problemi di instabilità. Dopo il successo dei test dell'ultimo aliante nel marzo 1944, gli ingegneri tedeschi montarono due motori a turbogetto Jumo 004B sul successivo prototipo V2, ciascuno incastonato all'interno di entrambi i lati dell'abitacolo. Il V2 presentava anche un primo sistema di sedili eiettabili (a proposito, cosa succederebbe uscendo da un jet alle velocità che vediamo in Top Gun?) e un paracadute schierato durante l'atterraggio per compensare l'alta velocità del jet.

Il 2 febbraio 1945, l'Ho 229 V2 fece il suo primo volo, che a detta di tutti si rivelò un grande successo. Il jet a forma di pipistrello era in grado di raggiungere i 975 chilometri all'ora e mostrava maneggevolezza e buona resistenza allo stallo. Tuttavia il 18 febbraio si verificò un disastro durante un altro volo di prova e uno dei motori del V2 prese fuoco uccidendo il pilota collaudatore.

Nonostante ciò, la Luftwaffe era così soddisfatta della velocità che poteva raggiungere che l'aereo fu riproposto per servire come caccia armato da cannoni piuttosto che il ruolo originariamente previsto di un bombardiere, ma come immaginerete il modello non venne mai realizzato.

Questo perché la guerra per la Germania stava andando molto male e gli scontri arrivarono anche all'interno dei confini della madre patria tedesca. Nell'aprile 1945, infatti, le truppe americane entrarono nello stabilimento di Friedrichroda dove veniva prodotto l'Ho 229 trovando le sezioni della cabina di pilotaggio dei prototipi in varie fasi di sviluppo.

Il più completo dei quattro, un prototipo V3, venne spedito negli Stati Uniti per essere studiato da ingegneri americani. Il trasferimento di tecnologia negli USA diede il vita ai bombardieri stealth sviluppati da Northrop, come l'iconico B-2 (anche se alcuni pezzi sono prodotti in Cina). Nel complesso, l'Horten Ho 229 è stato un aereo fantastico, decenni in anticipo sui tempi. Il suo impatto può essere percepito in molti dei jet moderni più avanzati di oggi, che devono gran parte del loro design al lavoro pionieristico dei fratelli Horten.