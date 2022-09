Hoskinson su Cardano: il 'razzo' Vasil è in volo, ma perché si chiama così?

Solo qualche giorno fa, Charles Hoskinson aveva annunciato la data di Vasil, hard fork di Cardano, e la community è ormai pronta per la grande novità e i tanto chiacchierati benefici che questo aggiornamento porterà alla rete in termini di scalabilità.

Tutto è pronto. Manca davvero pochissimo e ormai l'aggiornamento è stato programmato per il 22 settembre 2022. A parlarne, ancora una volta, è stato il CEO di IOHK, il quale ha spiegato che ormai il processo automatizzato è stato avviato: "dobbiamo tenerci forte e guardare il razzo Vasil spiccare il volo. In questo momento è già in aria. Non possiamo più tornare indietro: è stato avviato".

Metafore a parte, questo significa che il processo di aggiornamento a Vasil è stato ormai avviato e quindi non dovrebbero esserci ritardi di sorta nella sua implementazione. Inoltre, Hoskinson ha spiegato che non tutte le novità saranno pronte già il 22, bensì il 27 settembre 2022 per ragioni tecniche.

Oltre a ciò, Hoskinson ha suggerito alla community di aggiornare il wallet Daedalus alla build 5.0.0 per via di una notevole mole di fix apportati sul software.

A ogni modo, questo attesissimo aggiornamento di Cardano dovrebbe portare a un cambio di passo molto importante sia per la rete che per lo scenario blockchain in generale, poiché nel corso del tempo la creatura di Hoskinson ha già dimostrato in più di un'occasione di essere tra i prodotti più avanzati sulla piazza in termini di stabilità - negli ultimi mesi Cardano ha festeggiato 4 anni senza interruzioni - con un importante trade-off per quel che riguarda le performance e il throughput, aspetti su cui si focalizzerà, appunto, il nuovo aggiornamento. Parola d'ordine scalabilità, quindi, ma non mancano connotati di natura prettamente "umana".

Hoskinson, infatti, ha spiegato anche perché la nuova hard fork si chiamerà "Vasil". Il nome, spiega il CEO di IOHK, è stato scelto per commemorare il suo amico Vasil Dabov, matematico bulgaro che apparteneva alla community Cardano che ci ha lasciati lo scorso dicembre.