Hoskinson celebra il compleanno di Cardano, ma non è quello che pensate!

Mentre la community attende di raccogliere i frutti dell'upgrade Vasil per Cardano, il creatore di questa blockchain e della relativa fondazione ha dedicato un post al compleanno della figura che ne ha ispirato il nome: lo riscopriamo insieme?

521 anni fa, il 24 settembre del 1501, nasceva a Pavia Gerolamo Cardano, poliedrico accademico italiano noto soprattutto per il suo contributo allo sviluppo delle teorie sulla probabilità ma anche di invenzioni decisamente più pratiche, come la serratura, che gli viene attribuita solo parzialmente, la sospensione cardanica per le bussole e i giroscopi e il giunto cardanico, anche questo solo in parte.

Insomma, ecco svelato l'arcano sul nome della blockchain. Di recente, oltretutto, Hoskinson ha spiegato anche il nome Vasil per il recente aggiornamento della rete. Tornando, invece, a Cardano, questo personaggio viene da molti considerato - a ragione - come "uno dei matematici più influenti del Rinascimento".

Riteniamo che fosse il caso di condividere con voi questa piccola perla di sapere, dato che spesso tendiamo a dimenticare quale sia stato il contributo delle brillanti menti italiane nelle arti e nelle scienze per lo sviluppo del mondo moderno.

