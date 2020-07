Quanti Hot Dog può mangiare un essere umano in 10 minuti? Ecco la risposta

Le sfide estreme hanno sempre appassionato gli esseri umani, che cercano sempre un modo per superarle nel migliori dei modi e al massimo delle loro possibilità. Possiamo dire che fa parte della nostra natura cercare un modo per superare i limiti, che siano questi legati allo scalare una montagna o mangiare decine di Hot Dog in 10 minuti.

Durante il famoso concorso di "Mangiatori di Hot Dog", infatti, i partecipanti si sono avvicinati in modo allettante al raggiungimento dei limiti assoluti delle prestazioni dell'intestino umano, secondo un nuovo studio pubblicato su Biology Letters. Secondo il fisiologo e fisioterapista James Smoliga, infatti, la ricerca mostra che questi mangiatori' altamente qualificati sono teoricamente in grado di deglutire 84 hot dog in soli 10 minuti.

Attualmente il record è di 75 hot dog, da parte di Joey Chestnut, che ha stabilito quest'anno. L'autore dello studio afferma che questi mangiatori professionisti sono riusciti a fare molti più progressi rispetto ad altri atleti. I suoi risultati mostrano che i mangiatori "professionisti" di oggi stanno raggiungendo un "tasso di consumo attivo" cinque volte quello dei loro predecessori in gran parte "non addestrati" del 1980 e molte volte quello della persona media.

"Ciò contrasta nettamente con le competizioni come le maratone, in cui il detentore del record del mondo mantiene 'solo' approssimativamente il doppio della velocità dei maratoneti medi e non è ancora cinque volte più veloce di un individuo", scrive Smoliga. Tuttavia, a differenza degli altri sport, il binge-eating può essere davvero dannoso, poiché la loro capacità di ingurgitare cibo potrebbe benissimo essere dovuto a una ridotta velocità di svuotamento gastrico o ad un'estrema dilatazione gastrica, che può ridurre gravemente la contrazione dei muscoli nell'intestino.

"Se il danno cronico, piuttosto che l'adattamento, è responsabile dell'estrema capacità intestinale, questo potrebbe spiegare perché la progressione dei dati alimentari supera quella delle competizioni atletiche", scrive Smoliga. Questo studio, in sostanza, suggerisce quanto possa essere flessibile il corpo umano.