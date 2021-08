Questo hotel di sette piani è stato costruito in dodici giorni grazie a un 'trucchetto'

Penserete che per costruire qualcosa di così grande come un hotel ci vogliano diversi anni e centinaia di operai, ma in realtà bastano appena 12 giorni. O almeno, è questa l'impresa condotta nella città di Zhuhai, in Cina, dalla China State Construction Engineering Corporation (CSCEC).

In quasi due settimane, infatti, gli esperti di costruzioni hanno costruito un hotel di sette piani e 112 letti in solo dodici giorni. Certo, è stato utilizzato un piccolo "trucchetto", ma sicuramente l'impresa rimane comunque grandiosa. Di quale trucco stiamo parlando? L'hotel è stato costruito utilizzando una tecnica chiamata costruzione modulare.

Diverse parti della struttura erano già prefabbricate e dovevano essere solo "montate" insieme sul posto. Circa l'80% del processo di costruzione, che di solito viene svolto nel cantiere edile, è stato attuato nella fabbrica automatizzata di CSCEC. Successivamente gli operai non hanno fatto altro che mettere insieme la struttura.

La tecnologia utilizzata in fabbrica ha permesso di gestire digitalmente la costruzione dei moduli durante il processo produttivo; ciò significa che eventuali guasti potrebbero essere localizzati e riparati in tempo reale prima che l'edificio sia completato. Un altro vantaggio del metodo è la riduzione dei rifiuti e del consumo di energia: un modo di costruire molto più ecologico.

La costruzione modulare, secondo diversi studi, utilizza dal 20 al 30% in meno di energia rispetto ai metodi di costruzione tradizionali, anche se il CSCEC afferma di aver dimezzato il consumo energetico, ridotto di un quarto lo spreco di materiali e gli sprechi di costruzione del 70%. Insomma, un metodo che molto probabilmente vedremo sempre più spesso in futuro.