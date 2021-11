Il primo 'Hotel spaziale' al mondo aprirà per i suoi ospiti nel 2027

Mare? Montagna? Città? Nel prossimo futuro si avrà anche un'altra opzione per le proprie vacanze: l'hotel spaziale. Il turismo spaziale è stato recentemente inaugurato dall'impresa di Richard Branson e Jeff Bezos, ma la startup Orbital Assembly Corporation vuole portare questa definizione a un livello superiore con il suo hotel nello spazio.

La Voyager Station, così chiamata la struttura alberghiera spaziale, potrà ospitare 280 ospiti e 112 membri dell'equipaggio, e avrà a disposizione un ristorante, un bar, una sala concerti, una palestra e persino un cinema. Secondo Tim Alatorre, vicepresidente dell'OAC, il concetto potrebbe sembrare assurdo adesso, ma in futuro sarà la normalità (a proposito, ecco l'aspetto dell'hotel spaziale).

All'interno dell'hotel ci sarà una gravità artificiale creata dalla forza centrifuga; l'idea non è nuova, e venne sviluppata addirittura all'inizio del 1900. Negli anni '50 diventò ancora più popolare grazie allo scienziato missilistico tedesco Wernher von Braun. All'inizio il livello di gravità della struttura sarà simile a quello presente sulla Luna, circa un sesto di quello terrestre.

Non sappiamo ancora i prezzi per viaggio e pernottamento all'interno della Voyager Station, ma l'obiettivo di Alatorre è quello di "rendere questa scelta facile. Se vuoi andare a Parigi per una settimana o vuoi andare nello spazio per una settimana, vogliamo che sia una questione di preferenze, non di soldi". É il viaggio il problema, e non è garantito che il prezzo dei voli spaziali potrà diminuire in futuro.

Insomma, sicuramente l'idea dietro è davvero assurda, ma resta da vedere quanto sia fattibile il tutto... e soprattutto l'hotel riuscirà ad aprire al pubblico tra circa 6 anni? Lo vedremo.