Il primo hotel nello spazio sarà inaugurato nel 2025. Ma è davvero possibile?

Non molto tempo fa vi abbiamo riportato la notizia dell'ambizioso progetto per la costruzione del primo hotel orbitale della storia. Secondo gli addetti ai lavori potrebbe essere una realtà già nel 2025, anche se si tratta di una visione fin troppo ottimistica. Vediamo perché.

Innanzitutto, così come affermato anche dalla Gateway Foundation (la compagnia che sta finanziando il progetto), la Stazione Spaziale Rotante Von Braun non ospiterà solo la ricerca scientifica, ma anche i turisti che desiderano sperimentare la vita lontano dal nostro pianeta natale.

Secondo Timothy Alatorre, l'architetto capo dietro ai piani per la costruzione di questo hotel spaziale, la struttura sarà progettata per essere la più grande mai creata dall'uomo nello spazio e ospiterà fino a 450 persone. All'interno non mancherà davvero nulla, dai ristoranti alle palestre.

I funzionari della Gateway Foundation riconoscono che la stazione potrebbe non essere completamente finita entro il 2025, tuttavia il gruppo mira a sviluppare la struttura principale e le funzioni di base entro quella data. "Prevediamo che le operazioni inizieranno nel 2025, la stazione completa sarà costruita e completata entro il 2027."

Oltre alle sfide tecniche legate alla costruzione di questa stazione spaziale, esistono molte preoccupazioni sociali che potrebbero rendere più difficile il suo completamento. Ad esempio, vista la natura da "hotel" la struttura dovrà avere dei dipendenti. Quest'ultimi dovranno soggiornare per lunghi periodi nello spazio, quando la ricerca ha dimostrato che il volo spaziale e la microgravità possono avere una serie di effetti negativi sulla salute umana.

Ci sono molte altre incognite riguardo la costruzione di questa struttura orbitale. Senza alcun dubbio però, possiamo liberamente affermare che siamo davanti a qualcosa di completamente nuovo e, per certi versi, innovativo.