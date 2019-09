Primo hotel nello spazio in orbita entro il 2025 e ospiterà 100 persone

Chi ha detto che lo spazio è solo per gli astronauti o per i satelliti? Un ambizioso progetto per la costruzione di un hotel nello spazio, una vera e propria Stazione Spaziale per i turisti, potrebbe essere realtà entro il 2025.

Costruito dalla Gateway Foundation, l'hotel spaziale avrà gravità, un bar, delle cucine e potrà ospitare, inizialmente, 100 turisti a settimana. "Alla fine, andare nello spazio sarà solo un'altra opzione che le persone sceglieranno per le loro vacanze, proprio come andare in crociera o andare a Disney World" afferma Tim Alatorre, designer del progetto.

L'idea è quella di utilizzare la tecnologia attualmente in uso presso la Stazione Spaziale Internazionale. Tuttavia, l'hotel avrà anche una gravità artificiale, un sesto di quella terrestre. Ciò permetterà ai turisti di sentirsi a loro agio all'interno della struttura.

L'hotel avrà la forma di una ruota gigante, con un diametro di 190 metri, e ruoterà per generare una forza gravitazionale. Al suo interno saranno disponibili 24 moduli con posti letto e altre strutture che offriranno i vari servizi agli ospiti.

Secondo Alatorre la stazione spaziale sarà molto simile a una nave da crociera, all'interno ci saranno: ristoranti, bar, concerti, proiezioni di film e seminari. I moduli potrebbero essere addirittura venduti come condomini, altri invece saranno disponibili per la ricerca scientifica.

I designer stanno anche progettando diverse attività "esclusive" per l'ambiente a gravità ridotta, come un campo da basket, un trampolino, un modulo per giocare a qualcosa di molto simile al Quidditch di Harry Potter e tanto altro.

Insomma, sicuramente un progetto molto ambizioso, ma che potrebbe diventare la norma in futuro.